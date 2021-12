Isabella Scherer é a vencedora do 'MasterChef' com prato vegano

15/12/2021 | 11:07



Isabella Scherer, de 25 anos, é a vencedora do "MasterChef 2021" da Band. Na noite desta terça-feira, dia 14, a atriz superou os concorrentes Eduardo e Kelyn com um menu 100% vegano. Isabella cozinhou como entrada um tartar de pepino e melão com granita de tomate. O prato principal foi um nhoque de mandioquinha no caldo de cogumelos e tucupi e de sobremesa fez um sorbet de cupuaçu com coco.

Os jurados Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo foram só elogios para o que Isabella fez. "Trabalho diferenciado, fora da caixa", analisou Fogaça. Eduardo, estudante de 19 anos, ficou em segundo lugar com um menu que trazia receitas reinventadas. Kelyn, de 28, formada em Direito, conquistou o terceiro troféu com os três pratos inspirados na culinária da região centro-oeste do Brasil.