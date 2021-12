Lary Bottino ameaça matar Liziane Gutierrez após treta na última festa de A Fazenda: Põe ela aqui para ver se eu não mato

15/12/2021 | 10:10



É fogo no feno! Logo depois de Dynho Alves e Sthe Matos serem eliminados de A Fazenda 13, na última terça-feira, dia 14, os finalistas da edição - Bil, Marina, Rico e Solange - receberam uma baita festona para encerrar o reality em grande estilo. O evento recebeu todos os ex-participantes da temporada, e claro, foi marcado por muita treta. De acordo com Fábia Olivera, a primeira eliminada Liziane Gutierrez causou na festa e foi expulsa pela produção após ser acusada de bater em Lary Bottino, que caiu em cima de um vaso, e de jogar champanhe no rosto de Erasmo Viana. A expulsão foi noticiada por Rico Melquiades e MC Gui:

- Liziane entrou tumultuando, mano. E foi expulsa. Bateu na Lary e ela saiu por cima desses bagulhos. [...] Ela entrou xingando o Bil e o Erasmo. Jogou bebida na cara do Erasmo e empurrou a Lary nesse vaso aí, explicou o funkeiro.

Bottino, por sua vez, ficou furiosa com a situação e ameaçou Gutierrez de morte:

- Eu apanhei? Amor... Se a produção colocasse ela aqui de novo, eu ia matar ela. Põe ela aqui para ver se eu não mato! Se mexe com o Guilherme, eu corto com tesoura! Se mexer com ele eu dou uma tesourada, disparou.

Em seguida, Liziane se pronunciou e explicou para o colunista Erlan Bastos que não agrediu a ex-MTV:

- Eu estou p**a! Eu não bati nela. Olha o que ela fez com o meu cabelo! Na verdade, ela me arranhou no rosto. Jogou bebida em mim. Ela agora está lá aplaudindo, rindo. Eu não fiz nada com ela. Ela está querendo aparecer. Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu o encontrasse a mais tempo, isso teria acontecido longe das câmeras. Porém, foi a primeira oportunidade de encontrar com ele e eu fiz o que faria independente de câmeras.

Eita!