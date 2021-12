Homem é preso por tentativa de furto a comércio em Rio Grande

Da Redação



15/12/2021 | 09:53



Na noite desta terça-feira, 14, uma dupla tentava furtar um estabelecimento comercial em Rio Grande, quando foi surpreendida por policiais militares em patrulhamento. Ao perceber a presença dos agentes um dos indivíduos fugiu, já o outro foi abordado no local. Nada de ilícito foi encontrado com o infrator, porém, foi notado pelos policiais que a parede do comércio foi quebrada no intuito de efetuar o furto. O indivíduo foi preso em flagrante por Furto Tentado e está a disposição da Justiça.