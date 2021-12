Virginia Fonseca passa mal em voo e publica clique no hospital: Tem dia que o corpo te obriga a parar

15/12/2021 | 09:10



Os 30 milhões de seguidores de Virginia Fonseca levaram um susto na última terça-feira, dia 14, quando a influenciadora digital revelou que foi internada após passar mal no voo. Com fortes dores de cabeça devido ao estresse e cansaço, a mãe de Maria Alice fez alguns exames e foi liberada logo em seguida.

Nas redes sociais, ela postou um clique no quarto do hospital ao lado do esposo, Zé Felipe, a mãe, Margareth Serrão, e a prima, Emanuelly Fonseca:

Tem dia que o corpo te obriga a parar, esse dia foi hoje! Graças a Deus está tudo bem. E eles sempre comigo, amo vocês, escreveu.

Virginia ainda explicou como tudo aconteceu:

- Chegamos, São Paulo. Passei muito mal no voo, estou indo para o hospital. Já apareço aqui. Não é nada grave, não se preocupem. [...] Tinha marcado duas reuniões sobre a festa assim que chegasse aqui em São Paulo. Uma reunião para decidir as últimas coisas e uma de degustação, mas tive que cancelar, começou.

- Fiz tomografia. Estou com uma dor muito forte de cabeça devido ao estresse e ao cansaço. Estou tomando uma medicação, disse nos Stories.