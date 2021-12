Três cenotes mexicanos para conhecer na Riviera Maya

Redação

Do Rota de Férias



15/12/2021 | 08:57



Os cenotes mexicanos figuram entre as principais atrações da famosa Riviera Maya. Formados há mais de 14 mil anos, eles são poços profundos de água cristalina que fluem de rios subterrâneos e conquistam os visitantes com belos tons de azul. Veja três opções imperdíveis para conhecer durante a viagem à região.

Cenotes mexicanos na Riviera Maya

1. Zacil-Há, em Tulum

A 8 quilômetros de Tulum, o cenote Zacil-Ha representa uma experiência ideal para compartilhar com a família, pois suas águas transparentes possuem três metros de profundidade. Além dos encantos naturais, ao redor dessa formação tudo é favorável para a diversão de adultos e crianças. Uma das vantagens é que as suas bordas são cobertas com madeira para facilitar a circulação.

Nas proximidades da estrutura também existem duas piscinas naturais para aproveitar a visita. Outro detalhe interessante é que, ao chegar, já é possível ver os peixes coloridos, mesmo sem mergulhar. Já para quem busca ficar embaixo d’água, há a possibilidade de ver a câmara de “Las Lágrimas”, reconhecida por suas curiosas estalactites em forma de gotas.

2. Dos Ojos, na Riviera Maya

No coração da Riviera Maya, na rota entre Tulum e Playa del Carmen, está o cenote Dos Ojos. Essa estrutura faz parte do parque de mesmo nome, que também abriga os cenotes Jaguar, Nicte Ha, El Pit e Los Monos.

A partir de hotéis famosos da região, como o UNICO 20° 87 Hotel Riviera Maya, é possível chegar aos Dos Ojos em 25 minutos. Este cenote possui águas translúcidas conectadas por cavernas subterrâneas. Ambos compõem o complexo Sac Actun, que com seus 370 km de comprimento, forma a maior caverna “inundada” do mundo.

Para quem prefere ir em busca de aventura, o local conta com duas rotas de mergulho: “Barbie”, relativamente acessível, iluminada e cheia de estalactites; e “La Cueva del Murciélago”, com trajeto mais curto e de menor luminosidade.

3. Chaak Tun, na Playa del Carmen

Chaak Tun está localizado a poucos quilômetros de Playa del Carmen. Para chegar lá, o visitante deve fazer uma caminhada que atravessa parte da “Selva Maia”, uma aventura inesquecível.

Este poço se destaca pela clareza de suas águas, que permitem observar estalactites marcantes e um universo de animais aquáticos, como variedades de peixes e camarões minúsculos. Como parte de Sac Actun, há uma rota de três níveis que começa na caverna Pixan. Lá, uma réplica da Virgem de Guadalupe permanece escondida.

No segundo nível, a galera entra em Xibalbá, uma caverna usada pelos maias para realizar rituais especiais. A atmosfera deste espaço é excepcional. Em seguida, é possível contemplar a tranquila caverna Aluxes e, na saída, experimentar diversos pratos típicos da gastronomia local em estabelecimentos ao redor da atração.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de programar uma viagem para conhecer os cenotes mexicanos, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.