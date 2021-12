Simaria responde se teve recaída com o ex: Livre, leve e plena

15/12/2021 | 08:10



Simaria abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na última terça-feira, dia 14, e respondeu algumas curiosidades de fãs e seguidores. Entre as mensagens, a cantora respondeu um internauta que perguntou se ela já tinha tido alguma recaída com um ex.

- Não migla [sic], graças a Deus. Me sinto livre, leve, plena, como uma pluma. Como um slime espatufada no chão, disse aos risos.

Em agosto deste ano, a cantora terminou o relacionamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, Giovanna e Pawel.

Recentemente, ela brincou que está fugindo de homem.