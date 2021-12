Doença com hora marcada

Do Diário do Grande ABC



14/12/2021 | 23:59



Os moradores de Mauá precisam ficar doentes somente em horário comercial. Se os sintomas se manifestarem depois das 18h, mesmo que sejam medicados em uma das quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade, não conseguirão a retirada do medicamento nas farmácias dos equipamentos. Isso porque, por determinação do governo do prefeito Marcelo Oliveira, desde outubro elas deixaram de atender no período noturno.



Sem a alternativa de obter o remédio na farmácia da UPA, resta ao paciente procurar uma drogaria particular, e arcar com as despesas. Se não tiver essa condição, o único jeito será conviver com a dor e esperar até o dia seguinte, quando as portas são reabertas, às 8h.



A medida tomada pela administração atenta contra todos os princípios de humanidade. Principalmente em momento tão delicado, em que as condições sociais foram agravadas pela pandemia de Covid-19. Muitos moradores de Mauá perderam seus empregos ou tiveram a renda comprometida e muitas vezes não têm o dinheiro necessário para a aquisição da medicação que foi prescrita pelos médicos.



Essa determinação precisa ser revista imediatamente. E, além disso, o prefeito, secretário da Saúde e demais integrantes do primeiro escalão precisam explicar à população qual foi o motivo que levou a este desfecho. Deve haver alguma justificativa. E tomara que seja melhor do que a oferecida à equipe de reportagem deste Diário quando confrontou a administração.



Por meio de nota, veio a recomendação para que os munícipes, em caso de urgência ou emergência, procurem a rede de UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A Prefeitura talvez não tenha notado que estes postos também não funcionam no período da noite.



Prefeito de Mauá, os moradores da cidade que o senhor governa não merecem esse tratamento. Admita que houve um erro e, se tiver boa intenção, corrija-o imediatamente.