Uruguai anuncia chegada do técnico Diego Alonso para vaga de Óscar Tabárez

14/12/2021 | 23:08



Diego Alonso será o responsável pela missão de levar o Uruguai à Copa do Mundo do Catar, em 2022. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta terça-feira à noite a chegada do treinador, frustrando os planos de Diego Aguirre, do Internacional, de assumir o comando da seleção nacional.

"O Comitê Executivo da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) designou Diego Alonso como o novo Diretor Técnico do Uruguai", anunciou a entidade em suas redes sociais nesta terça-feira. "Seja bem-vindo."

Alonso estava sem trabalhar desde o começo de 2021, quando deixou o Inter Miami, dos Estados Unidos. Ele terá quatro rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para tirar o Uruguai da sétima colocação e tentar levá-lo para o quarto lugar, garantindo vaga direta. O quinto disputará a repescagem.

Tabárez foi demitido em novembro após quatro derrotas seguidas nas Eliminatórias. Deixou o Uruguai na sétima posição, com 16 pontos. Com Brasil e Argentina classificados e Equador bem encaminhado, a briga pela última vaga promete ser acirrada nas Eliminatórias. A Colômbia, hoje em quarto, soma 17 pontos, superando o Peru, com a mesma pontuação, nos critérios de desempate. O Chile ocupa o sexto lugar, com 16 e será o quarto rival da "era Alonso".

A estreia do novo comandante uruguaio será no dia 27 de janeiro, diante do Paraguai, em Assunção. Depois terão embates com Venezuela e Peru antes da "decisão" com os chilenos.