Bruna Alexandre é campeã brasileira interclubes

15/12/2021 | 00:01



A mesa-tenista Bruna Alexandre, de São Caetano, obteve duas conquistas durante o TMB Platinum, o Campeonato Brasileiro Interclubes, em Joinville, Santa Catarina. Primeiro, foi homenageada com uma bandeira que descia do teto do Centreventos Cau Hansen – ao lado do são-bernardense Hugo Hoyama e de seu mestre, Maurício Kobayashi, que morreu na semana passada, após sentir-se mal durante a disputa da competição. E para fechar com chave de ouro, Bruna Alexandre ainda foi campeã da categoria absoluto A, em final com a colega de equipe Laura Watanabe, vencendo por 3 sets a 1 (11/7, 8/11, 11/6 e 12/10).

A competidora superou todas as adversárias e seus próprios limites. Quem olha friamente os resultados sem conhecer a campeã talvez nem se dê conta, mas ela é uma para-atleta (perdeu o braço direito após reação a uma vacina mal aplicada quando tinha apenas 3 meses). Em um misto de sentimentos, entre sorrisos e lágrimas, ela celebrou a conquista.

“Foi um ano muito perfeito para mim em tudo, não só na vida esportiva, mas na vida pessoal também. Com muita saúde, minha família bem também e conseguindo grandes resultados no esporte. Lembro de 2018, quando estava com 20 quilos a mais e perdi o Mundial. Foi a dor mais dolorida que já senti. Foi bom perder para aprender. Nestes últimos anos, consegui ser outra Bruna”, exaltou. “Acho que o principal que fiz nestes anos foi confiar no trabalho. Com o Paulo Molitor fiz a mudança de jogo e passei a jogar mais em cima da mesa. Não esperava que fosse conseguir tanta coisa neste ano. Valeu a pena todo o esforço”, emendou Bruna, que falou sobre futuro com bastante ambição. “As minhas metas são duas: quero ser campeã paraolímpica e quero uma vaga na Seleção olímpica. Vou me esforçar para isso, perder mais peso”, finalizou.