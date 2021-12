Emprego na Volks será mantido até 2025

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



14/12/2021 | 19:01



Os trabalhadores da Volkswagen aprovaram ontem um aditivo no acordo coletivo que está em vigência. Com isso, obtiveram garantia de emprego até 2025. O acordo negociado entre entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ocorreu devido ao cenário apresentado pela Volks, que alega um excedente de cerca de 2.350 trabalhadores (450 devido ao fechamento do terceiro turno e 1.900 que estão em lay-off) com objetivo de evitar demissões.

Houve mudanças na composição do PDV (Programa de Demissão Voluntária) e no índice que será aplicado na data-base, em março de 2022. O PDV, que antes oferecia entre 25 e 35 salários, dependendo do tempo de casa do trabalhador, passará a oferecer entre 35 a 45 salários. Na data-base, será aplicado o INPC do período menos 4,5%. Do percentual a menos, 1,5% já estava previsto no acordo, e 3% refere-se ao pagamento do convênio médico, que será totalmente quitado pela empresa, ou seja, o trabalhador não pagará mais o plano médico e tem esse valor descontado do índice do INPC.

O presidente do Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, destacou a crise dos semicondutores que afeta fortemente a indústria automobilística. “É essa condição que nos traz aqui, os próximos meses serão extremante críticos na Volks, tem parada na planta de Taubaté e aqui a produção diminuiu. O terceiro turno não tem perspectiva de retorno pelo menos até o segundo semestre de 2023. Diante dessa situação, nosso papel como sindicato é nos antever aos problemas e tentar resolver de forma que dê alguma tranquilidade ao trabalhador”.

O coordenador do Comitê Sindical na Volks, José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, também reforçou que o mais importante foi manter a garantia de emprego, neste momento de falta de componentes e pandemia. “Essa é a importância de fechar acordos de longo prazo. Nos dá condições de acompanhar passo a passo cenários diversos, como este que estamos vivendo hoje por causa da falta de semicondutores”.