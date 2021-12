Visto para o México: confira as novas regras para os brasileiros

Redação

Do Rota de Férias



14/12/2021 | 16:55



O visto para o México voltou a ser requerido aos brasileiros em 11 de dezembro de 2021. A decisão atende a um pedido dos Estados Unidos, cujo objetivo é conter o número de imigrantes ilegais vindos do Brasil que tentam cruzar a fronteira mexicana em busca de melhores condições de vida na terra do Tio Sam. Tanto que quem tem visto americano válido não precisa tirar o mexicano.

Em 2004, após um acordo com o Brasil, o país da América Latina suspendeu a exigência de visto para quem viajava a turismo ou trabalho. Agora, no entanto, o visto para entrar no México passou a ser solicitado. Confira as regras.

Visto para o México

As regras de visto para o México variam para quem pretende entrar no país por via aéra, terrestre ou marítima.

Para os brasileiros que viajam de avião para o México , é preciso preencher antecipadamente ao voo o formulário de Autorização Eletrônica, que está disponível aqui. O processo é gratuito (veja mais abaixo).

, é preciso preencher antecipadamente ao voo o formulário de Autorização Eletrônica, que está disponível aqui. O processo é gratuito (veja mais abaixo). Os brasileiros que pretendem entrar no México por via terrestre ou marítima, por sua vez, devem solicitar o visto físico no seu passaporte junto às autoridades consulares mexicanas.

Não precisa de visto para entrar no México

Os brasileiros que tenham um dos dois documentos abaixo não precisam apresentar formulário de Autorização Eletrônica, nem visto mexicano em papel, independentemente da forma como pretendem entrar no país (aérea, terrestre ou marítima):

Documento que comprove residência permanente no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico.

no Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico. Visto válido do Canadá, Estados Unidos, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen.

Como preencher o Formulário de Autorização Eletrônica para o México

Veja como preencher o formulário de Autorização Eletrônica, documento exigido a quem pretende viajar de avião ao México e não tem visto válido dos EUA, por exemplo.

Acesse o site do Instituto Nacional de Migración com pelo menos 30 dias de antecedência da data da sua viagem para o México.

da data da sua viagem para o México. O site tem uma versão em português (caso não entre automaticamente, clique em PT no canto superior direito do formulário) e solicita dados pessoais , como nome, sexo, data de nascimento, estado civil, nacionalidade e dados do passaporte.

(caso não entre automaticamente, clique em PT no canto superior direito do formulário) e solicita , como nome, sexo, data de nascimento, estado civil, nacionalidade e dados do passaporte. Em seguida, são requeridas informações relativas à viagem , a exemplo de datas de chegada e saída e motivo pelo qual está indo para o México.

, a exemplo de datas de chegada e saída e motivo pelo qual está indo para o México. Por fim, é preciso preencher dados adicionais , como possíveis viagem ao México que já tenha feito, profissão e se tem antecedentes criminais.

, como possíveis viagem ao México que já tenha feito, profissão e se tem antecedentes criminais. A partir daí, se tudo correr bem, será gerado o documento que funcionará como visto para o México . Basta imprimi-lo e apresentá-lo na imigração.

. Basta imprimi-lo e apresentá-lo na imigração. A autorização dá direito a uma entrada de até 180 dias no território mexicano.

Documentos para entrar no México além do visto

Para entrar no México, é preciso ainda apresentar outros documentos além do visto (caso necessário). São eles:

Passaporte válido por 6 meses.

válido por 6 meses. Formulários de imigração, aduana e saúde , comumente distribuído pela companhia aérea.

, comumente distribuído pela companhia aérea. Passagens.

Comprovante de que esteja viajando a turismo ou trabalho (como uma reserva de hotel ou inscrição em evento).

Não vá ao México também sem um seguro viagem para eventuais coberturas relacionadas a saúde e segurança. Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.