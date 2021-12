Ávine Vinny tem audiência de custódia marcada e poderá responder em liberdade

14/12/2021 | 16:10



Ávine Vinny, após ser preso em flagrante, por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, de morte entrou com requerimento de habeas corpus para ser liberado da prisão - os advogados do dono do single Coração Cachorro entraram com o pedido nesta terça-feira, dia 14, e a audiência de custódia será feita ainda hoje, por volta das dez horas e trinta minutos, presencialmente.

A equipe jurídica do sertanejo se encaminhou ao Fórum para pedirem a audiência de custódia e, se o pedido for aceito, Ávine poderá voltar para casa e responder em liberdade.

E, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará, o artista foi preso depois que enviou mensagens intimidadoras para a mãe de sua filha - a mulher já estava na Delegacia de Defesa da Mulher prestando queixa contra o ex.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informa que prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira, dia 14, um cantor de 32 anos, por ameaça no âmbito da violência doméstica. A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vitima ? uma mulher de 31 anos -, com quem teve um relacionamento por oito anos e tem uma filha.

A prisão em flagrante ocorreu após a vítima comparecer à DDM para relatar uma ameaça. Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça.