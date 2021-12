MC Gui e Aline Mineiro são os eliminados da Roça Especial Um em A Fazenda 13

14/12/2021 | 16:10



A reta final em A Fazenda 13 está cheia de surpresas!

Nesta segunda-feira, dia 13, os peões tiveram uma dinâmica super especial na qual foi feito um amigo secreto entre os peões, mas a parte legal foi que os peões eliminados fizeram uma visita presencial aos colegas, para que a brincadeira fosse entre todos eles! Rolou troca de presentes com direito a histórias de cada um contando qual foi o Natal mais marcante deles.

Depois, na parte da noite e ao vivo, foi hora da tensão tomar conta de MC Gui, Bil Araújo, Aline Mineiro e Marina Ferrari, com a Roça Especiam Um. Depois da clássica rodada de perguntas de Adriane Galisteu, perguntando sobre a trajetória dos peões, foi hora de anunciar o primeiro peão finalista do reality: Marina Ferrari!

Para encerrar, foi anunciado o segundo finalista: Bil Araújo!

Com isso, MC Gui e Aline estão eliminados da competição. Os dois peões lembraram com carinho dos momentos que viveram no jogo, e se mostraram muito gratos pela experiência.

E não acabou por aí! Está aberta a Roça Especial Dois. Assim como na Roça anterior, quatro peões disputam pela permanência no jogo, mas apenas dois irão para a final. São eles Rico Melquiades, Dynho Alves, Solange Gomes e Sthe Matos.

O resultado desta Roça sai na próxima terça-feira, dia 14.

E aí, quem você quer ver na final?