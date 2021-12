Paço Municipal de Mauá fica alagado após fortes chuvas; veja vídeos

Da Redação

14/12/2021



Após as fortes chuvas que ocorreram na região na parte da manhã e no início da tarde, a cidade de Mauá registra diversos pontos de alagamento na tarde desta terça-feira (14). Uma das regiões mais afetadas pela chuvas é o Paço Municipal do município, que está debaixo d'''' água, e impossibilita a passagem de passageiros e motoristas, que aguardam o resgate para poder deixar o local.

Segundo informações apuradas pelo Diário, a avenida João Ramalho, avenida Papa João XXIII e a estação de trem da cidade, também registram pontos de alagamento.

O motorista de caminhão, Admilson de Sousa Melo, 53 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após tentar ultrapassar a água com o veículo. "Tinha um caminhão na minha frente que conseguiu passar, só que quando fui tentar atravessar o caminhão apagou, acredito que a água deva ter molhado o motor que parou de funcionar. Fiquei preso no veículo, a água começou a subir até o banco do passageiro e chamaram o resgate para me tirar do caminhão", conta Melo.

A auxiliar de enfermagem, Ivone Moraes, 68 anos, precisou descer do ônibus após ficar mais de duas horas presa no veículo, que não conseguia atrevessar a água no Paço Municipal. "Fiquei horas presa no ônibus, com fome e com vontade de ir ao banheiro, por canto de mais uma enchete, que poderia ter sido evitada", desabafa a moradora do Jardim Anchieta, em Mauá.

Já Rayane Forratile, 30, decidiu atravessar apé a água para tentar chegar em casa. "Deixei o carro em Santo André porque seria impossível passar por aqui com algum veículo. Porém, nem apé consigo atravessar, hoje vai ser difícil chegar em casa", finaliza a advogada.

