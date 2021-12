Estratégias de aposta no intervalo de um jogo ao vivo

Publieditorial

14/12/2021 | 15:55



Os iniciantes no mercado de apostas esportivas podem ficar assustados com a quantidade de opções que são disponibilizados em todas as casas de aposta que estão operando no Brasil. Com tantos tipos diferentes, as possibilidades são infinitas em combinações que podem trazer um bom retorno de investimento para as pessoas que sabem o que estão fazendo.

Afinal, ApostarNoBrasil nunca foi tão fácil e prático. Um dos tipos de aposta que mais se destacaram nos últimos são as apostas ao vivo. Nelas, o jogador pode fazer palpites diferentes durante a partida de seu esporte escolhido.

Dentro destes eventos ao vivo, as apostas no intervalo são muito utilizadas pelos jogadores mais experientes, como uma oportunidade de conseguir resultados melhores utilizando todos os dados recolhidos durante o primeiro tempo da partida.

Para que você possa masterizar esta prática, separamos neste artigo as melhores estratégias para apostar no intervalo de um evento esportivo ao vivo e conseguir bons resultados.

Melhores estratégias de aposta no intervalo

Nas apostas ao vivo, o jogador consegue uma série de possibilidades que podem ser cruciais para um bom resultado – se souber o que está fazendo. É exatamente por isso que possuir uma boa estratégia para apostar no intervalo é tão importante. Em visita a diversos fóruns e artigos de apostadores profissionais é possível encontrar diferentes dicas.

Abaixo, separamos apenas as estratégias onde encontramos resultados palpáveis em médio e longo prazos:

Estratégia de mais/menos

Esta estratégia comprovada é indicada para ser utilizada apenas no intervalo de jogos sem gols, mas nos quais existem fortes indícios de que a bola vá balançar a rede no segundo tempo. Isso significa que empates com gols no primeiro tempo já não se qualificam para este tipo de estratégia.

Neste caso, o jogador fará uma aposta contra o time azarão, com odds que não passem de 1.28 no momento em que o jogo entrar no intervalo. Logo em seguida, quando o jogo reiniciado, o apostador deve ficar atento ao valor das odds de empate enquanto o segundo tempo está correndo e nenhum gol ainda foi feito. Se passar de 2.0, ele deve apostar contra o empate no mercado de probabilidades, para que assim possa ter um valor que seja maior que sua aposta anterior em caso de perda.

Se um gol for marcado, o apostador deve fazer um trade diretamente no mercado de probabilidades. Já se um segundo gol for marcado, o ideal é realizar a aposta no mais/menos para fechar todos os palpites feitos, como é disponibilizado no Sportingbet.

Estratégia de previsão do resultado

Aqui, o apostador pode observar todos os dados obtidos durante o primeiro tempo do jogo e adicioná-los aos dados que já tinha antes da partida começar. Essas informações são vitais para uma observação mais exata do que pode acontecer no segundo tempo da partida.

O apostador pode utilizar o critério de kelly e aplicar a sua fórmula para calcular as probabilidades para cada um dos resultados possíveis. Com a porcentagem em mãos, o jogador ainda deve avaliar os novos dados que adquiriu durante o primeiro tempo do jogo para entender melhor quais fatores não exatos, como o emocional e a tradição, podem influenciar no resultado.

Com base nesses dados, ele poderá escolher de forma mais consciente qual tipo de aposta utilizar no momento do intervalo.

Vale a pena?

As apostas durante o intervalo são uma ótima oportunidade para que o apostador tenha uma chance mais real de acertar seu palpite, já que o primeiro tempo do jogo pode mostrar qual será o ritmo total da partida – o que traz a vantagem para as mãos do apostador.

Com as estratégias deste artigo, o apostador pode aumentar as suas chances de acerto e ainda fazer multi-apostas para aumentar os seus ganhos ou amenizar possíveis perdas.