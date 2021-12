Vídeo: veja protótipo de carro lunar desenvolvido por Nissan e JAXA

Da Redação

A Nissan desenvolveu em conjunto com a Agência de Exploração Espacial do Japão (JAXA) um protótipo de rover lunar. O Centro de Inovações em Exploração Espacial da JAXA está conduzindo uma pesquisa com rovers lunares, tecnologia que é chave para a exploração espacial.

A Nissan está trabalhando com a JAXA no controle da dirigibilidade de rovers planetários desde janeiro de 2020. Um rover lunar deve ser capaz de percorrer a superfície irregular, rochosa e arenosa da lua, além de ser energeticamente eficiente.

As fontes de energia para alimentar o funcionamento de veículos espaciais são limitadas. A pesquisa da Nissan refere-se à tecnologia de controle do motor elétrico que a montadora japonesa desenvolveu por meio da produção em série de veículos elétricos como o LEAF e a tecnologia de controle de tração integral e-4ORCE do novíssimo crossover elétrico Ariya.

Neste caso, a tecnologia e-4ORCE está sendo utilizada para aumentar a performance do rover lunar no terreno acidentado do corpo celeste. Tecnologia de controle de tração integral em motorização elétrica é última palavra em performance de condução.

A Nissan se concentrou no desenvolvimento de uma performance de condução estável, permitindo que os clientes dirijam com mais confiança. A tecnologia e-4ORCE da Nissan controla todas as quatro rodas de forma precisa e independente, proporcionando mais confiança ao motorista em diferentes situações.

Em sua pesquisa conjunta com a JAXA, a Nissan está aprimorando a performance da tecnologia e-4ORCE em condições desafiadoras, como terrenos arenosos. Ao conduzir nestas situações, as rodas frequentemente giram em falso fazendo o carro patinar, sendo preciso ter um grande controle de direção para não atolar. Para resolver este problema, a Nissan desenvolveu controles de tração que minimizam o giro da roda conforme as condições do terreno.

Por meio desta pesquisa em conjunto, a Nissan tem o objetivo de contribuir para a evolução tanto da tecnologia automotiva como de exploração espacial, compartilhando seu know-how adquirido no desenvolvimento de veículos de testes, que é associado à tecnologia de pesquisa de rovers planetários da JAXA.

Ikkoh Funaki, Diretor do Centro de Inovações em Exploração Espacial da JAXA explica os objetivos da pesquisa.

“A JAXA tem o objetivo de aplicar os resultados da pesquisa em explorações espaciais futuras. Estamos trabalhando de forma colaborativa com empresas, universidades e institutos de pesquisa em projetos viáveis, que têm potencial de comercialização e inovação. Ao conduzir pesquisas em parceria com a Nissan, que tem expertise em tecnologias eletrificadas, esperamos aplicar nossos resultados no desenvolvimento de rover lunar de alta performance.”

Toshiyuki Nakajima, gerente geral do Departamento de Engenharia Veicular Avançada na Nissan, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia e-4ORCE de controle da tração, comentou: “São muitos os usos e situações de condução dos veículos. Nossa meta é atingir a última palavra em performance de condução por meio de nossa pesquisa e desenvolvimento e acreditamos que o know-how obtido com esta pesquisa conjunta com a JAXA culminará com inovações em nossos veículos, proporcionando benefícios aos nossos clientes”.

Tecnologia e-4ORCE oferece experiência de condução confortável

O veículo Nissan Ariya e-4ORCE é equipado com motores elétricos na dianteira e traseira. O torque de cada motor pode ser controlado individualmente, fornecendo tração durante a aceleração.

Ao desacelerar, a regeneração é ajustada separadamente para os motores dianteiro e traseiro. Durante a frenagem, a tecnologia e-4ORCE minimiza o movimento de guinada e o balanço da carroceria.

Ao fazer curvas, o torque dos motores elétricos dianteiro e traseiro e a performance de frenagem das quatro rodas são controlados, assegurando uma condução suave e confortável. Estes controles permitem que motoristas com qualquer nível de experiência possam enfrentar várias situações de rodagem com confiança, incluindo em condições de chuva e neve.