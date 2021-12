Anitta aparece em clique ao lado de seu pai de santo, Sergio Pina: Te amo, meu pai

14/12/2021 | 14:10



Anitta compartilhou uma clique no Instagram nesta terça-feira, dia 14, ao lado de seu pai de santo, Sergio Pina, e a cantora também aproveitou para homenageá-lo - esse foi o primeiro registro que ela publicou dos bastidores de sua religião, o Candomblé.

Encerrando o ano. Te amo, meu pai, escreveu a cantora na legenda da publicação.

E, após se apresentar no Carnaval, no Rio Grande do Norte, a artista permanece em solo brasileiro, já que ela está morando em Miami.

Ela frequenta o terreiro de Sergio, localizado no Rio de Janeiro, há oito anos - na imagem ela aparece vestida com uma roupa branca e com seus guias de seu Orixá na cabeça, Logun Edé, no pescoço.

Lembrando que, ainda durante a pandemia, Anitta começou a usar perucas de diferentes tipos e, o usos do acessório, gerou especulações de que ela teria raspado a cabeça por conta da religião - e a Girl From Rio fez questão de ir a público para desmentir as informações.

Primeiro de tudo: falo abertamente qual é a minha religião, o candomblé. Segundo, já falei mil vezes, em vários lugares, que eu sou ekedi. Se você dar um Google o que é ekedi, vai descobrir que é uma pessoa que sim, fez o santo, mas é uma categoria, esclareceu Anitta na época.

A cantora conheceu a religião através do seu pai.

Fui introduzida através do meu pai, que foi introduzido pela família dele, que tem toda a descendência, a origem, africana, explicou.