Brazil Game Awards 2021: conheça os vencedores

It Takes Two, desenvolvido pela Hazelight Studios e publicado pela Electronic Arts, foi eleito o Jogo do Ano de 2021 pelo Brazil Game Awards (BGA), júri independente que reúne mais de cem veículos, produtores de conteúdo e críticos de videogame. Além disso, o título levou outros três troféus: Melhor Jogo Original, Melhor Jogo Para a Família e Melhor Multiplayer.

Horizon Chase: Senna Sempre, da Aquiris, ficou com o prêmio de Jogo Brasileiro do Ano. Marvel’s Guardian of the Galaxy, de Eidos Montréal e Square Enix, faturou três categorias: Melhor Jogo de Ação e Aventura, Trilha Sonora e Dublagem em Português.

Veja a lista completa dos ganhadores do Brazil Game Awards

Jogo do Ano

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Jogo Brasileiro do Ano

Horizon Chase: Senna Sempre (Aquiris)

Jogo Mais Aguardado – 2022

God of War: Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Melhor Jogo Original

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Melhor Periférico/Hardware

GeForce RTX 3080 Ti (NVIDIA)

Melhor Jogo de Tiro

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Melhor Jogo de Ação e Aventura

Marvel’s Guardian of the Galaxy (Eidos Montréal / Square Enix)

Melhor Jogo de Luta

Guilty Gear Strive (Arc System Works)

Melhor RPG

Tales of Arise (Bandai Namco Studios Inc. / Bandai Namco Entertainment)

Melhor Jogo de Corrida

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Melhor Jogo de Esporte

Dodgeball Academia (Pocket Trap / Humble Games)

Melhor Jogo de Estratégia

Age of Empires IV (Relic Entertainment / World’s Edge Xbox Game Studios)

Melhor Jogo para a Família

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Melhor Jogo Mobile

Pokémon UNITE (TiMi Studios / The Pokémon Company)

Melhor Multiplayer

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Melhor Trilha Sonora

Marvel’s Guardian of the Galaxy (Eidos Montréal / Square Enix)

Melhor Estúdio

Capcom

Melhor Publisher

Xbox Game Studios/Microsoft

Melhor Jogo Independente

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Melhor Dublagem em Português

Marvel’s Guardian of the Galaxy (Eidos Montréal / Square Enix)

Melhor Equipe de eSport do Brasil

FURIA (CS:GO)

Melhor Pro Player do Brasil

Fallen (Team Liquid)

Melhor Jogo de eSports

League of Legends (Riot Games)