Vaquinha online visa ajudar espaço cultural LGBTI; veja como colaborar

A organização Casarão Brasil precisa reformar sua sede para ampliar os serviços oferecidos à comunidade LGBTI de São Paulo. E qualquer pessoa pode ajudar nessa causa.

A Casarão Brasil promove uma vaquinha virtual no site Benfeitoria e conta com o apoio do Fundo Todo Cuidado Conta, do Grupo RD, que irá doar mais dois reais a cada real oferecido pelos colaboradores voluntários.

Dependendo do valor doado, o participante também receberá recompensas, entre adesivos, canecas, camisetas e até mesmo um almoço com o presidente da organização, Rogério de Oliveira. Para colaborar, entre em benfeitoria.com/reformacasarao.

A antiga sede da Casarão Brasil ficava em uma pequena sala, emprestada pela advogada Iolanda Mendonça, apoiadora do projeto. Depois de várias negociações, em 2021 a União cedeu um espaço de 145m² no bairro da República, no Centro da capital paulista, que pode ser utilizado pela entidade nos próximos 20 anos.

No entanto, por ter passado por um longo período fechado, o imóvel requer manutenção e reparos em toda a estrutura para que fique em pleno funcionamento.

O objetivo da reforma é proporcionar um ambiente cultural acolhedor, que receberá exposições, lançamentos de livros, pocket shows e eventos com artistas, performers, escritores e pesquisadores LGBTI.

“Para construir um sonho, é preciso união, engajamento, empatia e amor ao próximo. Por isso, contamos com a ajuda de toda a comunidade”, afirma Rogério de Oliveira.

Fundada em 2008, a organização sem fins lucrativos Casarão Brasil oferece diversos serviços em favor da cidadania de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. Além da promoção de eventos culturais, há apoio jurídico e psicológico a vítimas de violência e discriminação, serviço social, oficinas, workshops, rodas de conversa e capacitações profissionais.