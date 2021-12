Série documental de Neymar Jr. ganha teaser e data de estreia

14/12/2021 | 13:11



A série documental de um dos maiores craques de futebol da atualidade já está com data marcada. A Netflix anunciou em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, dia 14, que no dia 25 de janeiro de 2022, Neymar Jr. sairá do campo para entrar nas telinhas com Neymar: O Caos Perfeito. O teaser também já está disponível no YouTube.

Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a produção promete mergulhar nos bastidores da vida do jogador e apresentar um lado ainda pouco conhecido, sem fugir das controvérsias. No teaser, o craque fala sobre como as pessoas que não o conhecem o veem:

-Você é o Batman da vida deles. E para quem não te conhece, de cara eu já sou o Coringa, sabe?

A série percorre parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela o marketing por trás de Neymar e a atuação de seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai. Para completar, conta com a participação e depoimentos de diversas estrelas do esporte, como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves, Thiago Silva, Gabriel Medina e Bruninho.

Neymar: O Caos Perfeito é dirigida por David Charles Rodrigues, com LeBron James e Maverick Carter como produtores-executivos.