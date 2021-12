Acampamento de férias ensina empreendedorismo a crianças

Redação

Do Rota de Férias



14/12/2021 | 12:55



Depois de passar dois anos fechado por conta da pandemia, o acampamento de férias IsWe, em Porto Feliz (SP), retomou suas atividades com uma programação especial para crianças e adolescentes. A próxima temporada, que será voltada ao empreendedorismo e à criação de projetos de vida, está programada para rolar entre 15 e 22 de janeiro.

Acampamento de férias IsWe

“A ideia é proporcionar uma experiência de vida e ajudar os participantes para que eles se divirtam e tenham aprendizados que possam ser aplicados à vida, tanto na pessoal quanto na construção da profissional, na escolha na carreira. Contribuímos para que fortaleçam a capacidade de avaliação das possibilidades e gestão das informações para melhores tomadas de decisões e estimulamos a exposição de as ideias, o poder de convencimento, o trabalho em equipe e a criatividade”, conta Carlos Coelho, que criou o IsWe em 2013. O educador baseou-se em sua experiência como empreendedor e vivência no Vale do Silício, nos Estados Unidos, para desenvolver a nova programação.

Dentre as atividades, destacam-se os jogos temáticos focados no empreendedorismo. No Business War, por exemplo, os grupos têm de montar uma empresa, pensar no produto, convencer nas negociações e alavancar o faturamento do negócio. Já no IsWe City, os jovens precisam identificar problemas de saúde, educação e segurança da cidade, além de buscar soluções viáveis.

Na atração IsWe Food, a proposta é produzir e montar uma logística de produtos no menor tempo. Para complementar, pelas manhãs, o pessoal participa do IsWe Talks, rápidas conferências nas quais as pessoas refletem sobre os aprendizados do dia anterior e aprimoram a comunicação com o time. “Mantemos a parte lúdica, como parque aquático, tirolesa, queimada, futebol e festas, mas adicionamos os desafios de estratégia que incitam o amadurecimento”, conta Coelho, à frente também da consultoria educacional Nova Educa.

Devido à pandemia, protocolos especiais são seguidos, como a exigência de teste PCR 48h antes de entrar no acampamento ou comprovante de vacinação, além de outras medidas que estiverem em vigor no período.

PLANEJE A VIAGEM

