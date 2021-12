MC Mirella fica irritada após rumores de que ela teria ficado com Whinderrson Nunes

14/12/2021 | 12:10



MC Mirella não gostou nada de ver seu nome em mais um boato! Isso porque começou a crescer os, nos últimos dias, rumores de que a funkeira teria ficado com Whinderrson Nunes na Farofa da Gkay - e, segundo fontes próximas a cantora, garantem que a história não é verdadeira e que ela teria ficado irritada ao saber que essas informações estavam circulando na web.

Mirella e Whinderrson estiverem presentes no evento promovido pela Gkay, porém não há registros dos dois juntos.

Dynho Alves, que está confinado em A Fazenda 13, pediu para permanecer no reality segurando uma foto de Mirella. Ele enfrentará a roça com Rico Melquiades, Solange Gomes e Sthe Mathos - o que ele não sabe, no entanto, é que a artista pediu o divórcio por atitudes dele que ela desaprovou dentro da competição.

A internet, por sua vez, não perdoou e Dynho acabou virando alvo de piadas no Twitter.

Pelo amor de Deus! Dynho segurando uma foto dele com a MC Mrella!, escreveu um internauta.

Tô rindo. E muito. Alguém avisa a vergonha que ele está passando?, falou outra pessoa.

A vergonha alheia que é o Dynho segurando a foto da Mirella pra pedir voto, disse outra.