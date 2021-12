1901. Todo mundo preso. A oposição desiste. E a situação vence.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/12/2021 | 00:05



Enxovia - Parte térrea ou subterrânea das prisões, úmida e escura, que, outrora, abrigava os presos por crimes graves ou de alta periculosidade.

Chalaçá - Pilhéria, dito zombeteiro e picante. Caçoada grosseira.

Cf. Dicionário Online de Português.

No dia seguinte à eleição, em sua edição de 17 de dezembro de 1901, na primeira página, o jornal “O Estado de S. Paulo” publicava o relato das lideranças oposicionistas do então Município de São Bernardo, hoje Grande ABC.



O BERRO DA OPOSIÇÃO



1 – Em 14 de dezembro de 1901, escreviam Paula Novaes, Antonio Queiroz dos Santos, Saladino Cardoso Franco, Italo Stefanini (prefeito em final de mandato) e Sebastião Pedroso:

São Bernardo, 16 – A Dissidência nesta Villa (de São Bernardo) não compareceu à eleição, devido às grandes violências e arbitrariedades praticadas pelas autoridades policiais, acompanhadas de 28 praças, muitos secretas, alguns oficiais de justiça do Fórum e grande número de capangas.

Ontem (15 – véspera da eleição), às 8h30 da noite, quando jantávamos em casa do procurar da Câmara (Italo Setti), fomos assaltados pela força policial, de baioneta calada, secretas, oficiais de justiça e números grupo de capangas que, sob o pretexto de busca e apreensão, por constar que tínhamos munição de guerra, inesperadamente fomos todos metidos dentro de um quadrado e, debaixo das chalaças dos capangas, fomos conduzidos para a enxovia, donde saímos hoje (16 – dia do pleito), às 10h da manhã.

A nossa prisão foi porque os mesários das duas seções (São Bernardo e Ribeirão Pires) se achavam nessa casa e o chefe governista sabia que só por meio da violência, detendo-nos presos, podia impedir a organização das mesas e o comparecimento da Dissidência, que estava preparada pr fazer valer o direito do voto nas urnas, empregando a força contra a força e aparelhadas para infligir o governo estrondosa derrota.

Durante a noite as casas dos dissidentes eram varejadas e os eleitores conduzidos para a enxovia.

Hoje (dia 16), na prisão, soubemos que os governistas simularam uma eleição, e só depois desta feita é que nos mandou soltar.

Quando saímos da prisão ainda vimos as entradas da vila tomadas por praças com armas embaladas e capangas. Se não fosse o cabo da guarda, que impediu que um nosso companheiro fosse espancado pela autoridade policial, seríamos castigados dentro do xadrez pela ousadia de termos uma grande maioria eleitoral.

NOTA DA MEMÓRIA – Esse era o clima, em 1901, no hoje Centro de São Bernardo “do Campo”, no eixo da Rua Marechal Deodoro de tantos acontecimentos pelas décadas seguintes, até os dias atuais.

Exagero da oposição? É provável que sim. Mas a verdade é que, mesmo como uma oposição barulhenta, o governo mais ganhou do que perdeu em todo o Estado.

Em nossa região, a vitória da situação foi a consagração do Dr. Flaquer, que chegaria ao Senado Estadual – daí o título de Senador Flaquer.

Amanhã, Memória será toda da situação daquela que era chamada de a primeira República.

JOSÉ LUIZ FLAQUER. O grande vitorioso da eleição municipal de 1901 na região, a quinto pleito do gênero da história local



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 17 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1718

MANCHETE – Daca rendeu-se. Tropas paquistanesas estacionadas na capital do Bangladesh oficializam a rendição. “Daca é a capital livre de um país livre”, declara Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia.

SÃO CAETANO – O prefeito Oswaldo Massei anuncia recursos para a iluminação de 27 ruas dos bairros Fundação e Santa Paula, entre as quais as ruas General Osório, Tiradentes, São Paulo (em toda a extensão), Ceará, 28 de Julho, Herculano de Freitas, Maximiliano Lorenzini e trechos da Avenida dos Estados.

BALÃO DE ENSAIO – Prefeito Newton Brandão anuncia a construção de um aeroporto para aviões de porte médio em Santo André e recebe o apoio do prefeito Aldino Pinotti, de São Bernardo.

RIBEIRÃO PIRES – Da coluna “Acontecendo”, do jornalista Eduardo Camargo: “Ribeirão Pires é das poucas cidades cujas ruas não foram ornamentadas para o Natal e fim de ano. Infelizmente, não está tendo o aspecto festivo dos demais municípios da região”.

LAZER – Da coluna “Dia & Noite”, de Alberto Luiz: “A Carroça”, a mais completa churrascaria do Moinho Velho; cantina “A Barrica” (Rua Xavier de Toledo, 145, em Santo André); churrascaria “Estrela dos Pampas” (Avenida João Ramalho, em Mauá); “Chatô”, a casa romântica do ABC (Rudge Ramos); restaurante “São Remo” e boate “Diana” (ambos no km 28,5 da Via Anchieta; cantina “Tito Schipa” (no Cambuci).



EM 17 DE DEZEMBRO DE...

1901 – Da Agência Navas. Roma, 16 – No Consistório hoje celebrado, sua santidade Leão XIII falou contra o projeto de lei do divórcio o qual, declarou, é anticristão.

1916 – São Caetano recebe muitos operários atraídos pela oferta de empregos da Companhia Mecânica e Importadora.

1921 – Anúncio. Vende-se um bangalô na Avenida Morumbi, na 5ª parada de Santo Amaro. Tem luz elétrica, telefone e água por bomba elétrica. Facilita-se o pagamento. Tratar na Travessa da Sé, 6 (sobrado), com o Dr. Seabra.

1961 - Cassado o mandato do vereador Armando Gimenez, de Santo André.

1986 – Setenta padeiros do Grande ABC aceitam proposta de fechamento das padarias aos domingos. A região contava com 600 proprietários de padarias ligados ao Sindicato da Indústria de Panificação local.

Espetáculo de dança reabre o Auditório Santos Dumont, em São Caetano: em cartaz, a Escola Municipal de Bailado. NOTA - O Santos Dumont, na Avenida Goiás, foi inaugurado em 31-3-1957.

Cassado o mandato do vereador Armando Gimenez, de Santo André.

Inaugurado o Anfiteatro Vinícius de Morais, em Mauá.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aparecida. Criado em 17-12-1928, por lei estadual que o separa de Guaratinguetá.

Pelo Brasil, aniversariam, entre outros: em Minas Gerais, Águas Formosas; no Rio Grande do Norte, Barcelona; no Piauí, Bom Jesus; na Bahia, Conde; em Goiás, Diorama; no Amapá; Ferreira Gomes; e na Paraíba, Itauba e Serra Redonda.



SANTOS DO DIA

Olímpia (Capadócia, 361-408). Benemérita. Assistente de Crisóstomo, chamado de “o maior pregador da antiguidade”.

Lázaro

João da Mata



Falecimentos

Santo André

Rita Arruda dos Santos, 94. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antonia Zancheta, 93. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Martha de Carvalho Grechi Wehrmann, 85. Natural de Serrania (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

São Bernardo

Atsumi Ywahara, 95. Natural do Japão. Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria Frizo Tavares, 90. Natural de Assis (São Paulo). Residia no Jardim Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

José Paulino Soares, 86. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Vale da Paz.

São Caetano

Orlando Riva, 88. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Alberto Pereira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 9. Crematório Vila Alpina.

Diadema

Alice Maria de Jesus, 88. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Selma, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Rodrigues Martins, 85. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Mauá

Delson Rodrigues Mendes Filho, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Funcionário público. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Maria das Dores Costa, 88. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Listagem completa do obituário em : www.dgabc.com.br/Colunas/Home