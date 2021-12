Questão de prioridade

Do Diário do Grande ABC



13/12/2021 | 23:59



Educação é tema que merece ser tratado com toda atenção possível. É fundamental para a formação dos cidadãos. Tanto é assim que a Constituição Federal determina que os municípios precisam reservar ao menos 25% de seu orçamento para esta área.



Cabe aos prefeitos manejarem esta verba com sabedoria e cuidado, obedecendo todos os preceitos legais. E à sociedade resta o papel de fiscalizar a maneira como o dinheiro público está sendo usado. Sem permitir extravagâncias de quem está no poder.



A notícia principal da edição de hoje deste Diário revela a compra de um prédio no Centro de Diadema pela administração municipal. Negócio que, segundo o Portal da Transparência da cidade, custou R$ 21 milhões.



A observação dos detalhes da transação suscita o surgimento de alguns questionamentos bastante pertinentes. O primeiro deles é a agilidade com que foi concluída. No dia 6 de dezembro a Prefeitura, que é comandada por José de Filippi Júnior, autorizou o pagamento e três dias depois ocorreu a quitação em parcela única. Ou seja, pagou a vista pelo edifício.



A agilidade com que foi concretizado o acordo contrasta com a lentidão do Paço para solucionar problemas pontuais em construções onde funcionam escolas da rede municipal. Ao longo deste ano, que está quase terminando, este Diário mostrou vários contratempos. Revelou inclusive a angústia de professores e alunos quando a quantidade de merenda foi reduzida. Prejudicando inclusive crianças em situação de vulnerabilidade que se alimentam apenas na escola.



O prefeito José de Filippi Júnior deve explicações sobre esse caso que vão além da nota protocolar enviada pela Secretaria de Comunicação. É estranho que uma transação de valores tão elevados seja definida de forma abrupta, no fim do ano, sem grande publicidade e ainda com quitação em uma única vez.