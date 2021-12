Fórmula 1 termina com chave de ouro

Dérek Bittencourt



13/12/2021 | 23:16



Que baita final de temporada 2021 da Fórmula 1! Só pelo fato de Max Verstappen e Lewis Hamilton chegarem empatados à última corrida, em Abu Dhabi, já colocaria esta edição do campeonato de pilotos como a melhor dos últimos tempos. Mas o que o holandês e o britânico protagonizaram em Yas Marina tornou o espetáculo ainda maior. Claro que o acidente de Latifi no fim fez com que o enredo fosse ainda mais dramático e permitiu que o piloto da Red Bull ultrapassasse o rival da Mercedes na última volta – não fosse isso, o competidor do carro 44 seria heptacampeão, igualando Michael Schumacher. Além disso, as atitudes da FIA durante a prova foram questionáveis, com o diretor de prova e seus colegas tendo postura passiva em determinados momentos, enquanto em outros passaram um pouco dos limites do bom senso – tanto que tão logo terminou a prova, a escuderia alemã entrou com dois protestos, pedindo revisão, o que poderia ter mudado o campeão. Ainda assim, apesar de todas as polêmicas dentro e fora da pista, foi um ano inesquecível para os fãs de automobilismo, brindados por um desfecho épico e que para sempre será lembrado.

Se antes desta corrida em Abu Dhabi o que mais se questionava era se Max Vertsappen (em vantagem na classificação; apesar do empate em pontos, venceu uma corrida a mais) tiraria Lewis Hamilton para fora na primeira oportunidade, repetindo Ayrton Senna, Alain Prost, Damon Hill, Michael Schumacher e outros, não foi bem isso o que aconteceu – apesar de eu ter a impressão de que o holandês parecia bem disposto a ir além de qualquer limite para ficar com esse título, e suas esparramadas em algumas curvas, bem como o zigue-zague após a ultrapassagem derradeira sobre o rival servem como provas.

Estou bastante ansioso pelo que está por vir em 2022, na expectativa por mais carros brigando no pelotão da frente. Seja como for, 2021 valeu muito a pena. Gratidão, F-1!

CONTEMPLADA<EM>

A TV Bandeirantes, por ter apostado na Fórmula 1 após a Globo não querer renovar com a categoria, foi premiada com a melhor temporada dos últimos tempos. Consequentemente, colocou a principal rival da TV aberta na segunda colocação do Ibope diversas vezes nos fins de semana deste ano – e o que deverá se repetir em 2022, quando segue o contrato entre a F-1 e a emissora paulista. Foi verdadeiro show de cobertura, com a repórter Mariana Becker in loco nas etapas e a transmissão de praticamente todas as atividades de pista, início de exibição das provas com antecedência e encerramento tardio, trazendo bastidores e muito conteúdo que a Globo não mostrava em razão de outros conteúdos da programação. Nesta última etapa da temporada 2021, em Abu Dhabi, domingo, a Band atingiu “pico de 7,3 pontos, alcançando cerca de 862 mil telespectadores na Grande São Paulo (onde esteve na liderança por 33 minutos, fato histórico) e mais de 8 milhões em todo o Brasil”, segundo ela própria informou – e celebrou – ontem. “Segundo dados da Kantar Ibope, a Fórmula 1 na Band atraiu quase 47 milhões de telespectadores com uma alta fidelidade sendo que, em média, cada fã dedicou 46 minutos do tempo entre treino e corrida”, continuou. Números muito relevantes. Parabéns aos envolvidos. Isso a Band mostra!<EM>

E vale ressaltar a rejuvenescida que aconteceu com o público da categoria. Invariavelmente tratado como ‘esporte de tiozão’, o fato de a Fórmula 1 ter sido transformada num produto com outros tipos de acesso, como a série da Netflix Drive to Survive (Dirigir para viver) ou então transmissão em plataformas como a Twitch, que no GP do Brasil teve o maior streamer do País, Gaules, trazendo e criando conteúdo para sua ‘tribo gaulesa’ (como chama a comunidade que o acompanha), fez a F-1 circular entre uma faixa etária mais baixa. Tanto é que no Twitter, por exemplo, foi um dos assuntos mais comentados do domingo, com uma grande discussão entre torcedores de Hamilton contra fãs de Verstappen. Grata surpresa para quem é apaixonado por automobilismo, como eu, ver este crescimento, engajamento e interesse.

ACHOCOLATADOS EM CAMPO

O Santo André viralizou nas redes sociais por um motivo um tanto quanto inusitado: contratou dois jogadores com apelidos de achocolatados. Na semana passada já havia chegado Junior Todinho (cuja pronúncia é Toddynho). E ontem, confirmou a chegada de Gustavo Nescau. Antes mesmo do anúncio, o próprio perfil oficial do clube já havia feito uma brincadeira com a questão inusitada. Depois do anúncio, então, o Ramalhão virou meme, com os mais diversos trocadilhos. Será que os comandados de Thiago Carpini vão aplicar chocolates nos adversários no Paulistão 2022? Se não der certo em campo, pelo menos nas redes sociais já é sucesso. Nada mal para o clube que revelou Maikon Leite, em 2013 teve passagem rápida de Jefferson Café (emprestado pelo Santos), já teve os volantes Batata e Perdigão e nos anos 1990 contou com o goleiro Maizena. Sem esquecer que já teve Manga e Pintado como treinadores.