Natal Pet Solidariedade em S.Bernardo

Do Diário do Grande ABC



13/12/2021 | 23:59



O universo pet no período pós-pandemia da Covid-19 promete ser muito, muito mais proativo e inovador no desenvolvimento de produtos para o e-commerce e as startups também, de acordo com alguns analistas do mercado financeiro. Para ter ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado pet mundial, no ano de 2020 o faturamento alcançou cerca de R$ 40 bilhões e durante a crise destacou-se como o segmento menos afetado, de acordo com a CNN Brasil. Outrossim, percebemos que os donos dos bichanos de estimação costumam desembolsar mais do que nunca na zeladoria de cuidados e tratamentos preventivos e também de moda e lazer. Pudera! Seus bichanos de estimação são responsáveis pela redução do estresse, benefícios para o coração, autoestima e felicidade. E então, vai ser muito bom apoiar o Natal Pet Solidariedade.



O chegamento do Natal para a maior parte das pessoas é sempre excepcional e apontado como período do ano de maior comunhão de ordem familiar ou entre amigos. Ocasião onde ato de presentear é algo genuíno, e atitude de dar e receber é usual. Em outras palavras, podemos afirmar, é o tal ‘espírito natalino’, revelado por carinho, união, bondade, generosidade e amor, símbolos do Natal. Ainda assim, perguntas que não querem calar: isso causa alguma resultância em nós? Este enlevo natalino pode melhorar nossos dias em algum momento? A luz da ciência revela que a beatitude alcança a maioria da raça humana por intermédio da reunião familiar, permuta de presentes, quitutes deliciosos, lembranças da tenra infância naqueles dias glamourosos e assim por diante. Todavia, faz-se míster esclarecimento biológico para todo esse contentamento, quatro hormônios neurotransmissores: dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina, a ‘quadra da felicidade’, façanhosamente ofertada no Natal.



Pensando nisso, e em aliança estratégica com centro de compras de São Bernardo, todo espelhado e envolvido com a causa pet, resolvemos apresentar momento singular: adote um pet no Natal, isto é, árvore com exposição das fotografias dos pets aguardando pela adoção. E para as sacolinhas pets de Natal, vamos arrecadar itens novos e/ou usados em bom estado de conservação, quais sejam, roupinhas, cobertores, brinquedos, ração etc, para o kit enxoval, quando chegar o momento do novo lar. E no ano vindouro lançaremos projeto inovador nas áreas de educação e saúde pública, e costumeiramente balançará todas, todas as pessoas apaixonadas pelos pets no Grande ABC.



Feliz Natal Pet Solidariedade. São os nossos sinceros desejos para quem os merece, você!



Wilma Maria Moraes é especialista em projetos e estudiosa do universo pet. Erasmo Assumpção Filho é engenheiro, mestre em educação e professor da Fatec de São Bernardo, e ambos são diretores e voluntários sociais do Instituto Ipes.



PALAVRA DO LEITOR

Flashback

Fiquei deliciado com a reportagem neste Diário sobre os flashback, e de saber que o DJ Cesinha sabe de cor as músicas e os intérpretes das músicas dos anos 1970 e 1980 (Setecidades, dia 12). Minha infância foi na época dos bailinhos em casa de família em que se tocavam essas e outras músicas, especialmente clássicos como Love Hurts (Nazareth) e as dos brasileiros Tony Stevens (Jessé), Michael Sullivan, Morris Albert, Mark Davis (Fábio Jr.) e outros. Costumo dizer que as músicas de hoje não têm sentimentos e não é coisa de saudosista, não. As músicas de 2000 para cá não têm as mesmas sensações das canções de outrora.

Luiz Patriota

São Bernardo



Deus e deuses

‘Nós temos a obrigação de convencer a sociedade de que Bolsonaro não crê em Deus e não pratica nenhum ensinamento que está na Bíblia’ (Política, dia 4), fala do ex presidente do PT. O Deus criador é Deus vivo e eterno. Por ser eterno não nasceu e morreu. É o Deus do Velho Testamento. Deuses: dragões, vacas, rios, imagens e esculturas diversas; e o deus da doutrina evangélica romana, tido como filho do Deus criador, cujo filho é Israel. ‘Então dirás a Faraó: ‘Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva; mas tu recusaste deixá-lo ir; eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito’ (Êxodo 4:22 e 23). O Deus criador é infinito. É espírito. É um. Malvados deram-lhe a pecha de trindade. Com Abraão o monoteísmo; com José a vida e com Moisés a libertação do Egito. Preparação para o maior milagre do mundo: a entrega, lá no Sinai, da constituição divina para disciplinar a vida de Israel e de todos. Fato presenciado e vivido por uma nação inteira, Israel. Esse é o Deus digno de todo louvor.

Samuel Oséas Braga

São Bernardo



E o bicho?

Lendo a carta do leitor Juan Cordoba, de Diadema (Loterias, dia 12), gostaria de concordar parcialmente com seu ponto de vista relacionado aos jogos da Caixa. Mas, suponho que a omissão dos nomes dos ganhadores parta justamente a pedido dos felizardos, por questões de segurança. Imagine se o amigo Juan fosse o único ganhador do prêmio da Mega-Sena. Será que ele iria querer sair nas primeiras páginas dos jornais e noticiários da televisão? Mas o missivista se esqueceu de mencionar outra jogatina, cujos prêmios são bem inferiores aos da CEF. Refiro-me ao ilegal Jogo do Bicho, mas que vem funcionando na clandestinidade desde 1892, fundado pelo barão João Batista Viana Drummond e que em 2022 completa 130 anos, período em que centenas de pessoas foram parar na cadeia por causa da contravenção. Todavia, senhor Cordoba, mesmo assinando embaixo de sua missiva, continuo arriscando, fazendo minhas apostas esporadicamente, nas jogatinas oficializadas da CEF. Mas só faço as apostas quando o prêmio da Mega-Sena está acumulado ou nesses concurso de virada de ano.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Resposta

O caro leitor Salomão Américo Stil (De 21 para 27, não, ontem) demonstra total desconhecimento do trabalho do meu gabinete, considerando que já apresentamos 18 projetos no total, uns mais relevantes, como os projetos Poupatempo do Empreendedor, Estatuto da Desburocratização e Vacina Anticorrupção. Também tivemos projetos voltados para o combate à pandemia, os quais previam a isenção de impostos no período, manutenção do transporte público e a não realização de novas dívidas pela administração pública. Até em prol dos animais tenho projeto. Lembro ainda que durante a pior fase da pandemia realizei a doação de 50% do meu salário. Fui contra o aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e contra o aumento de cadeiras (de 21 para 27 vereadores). Meu gabinete é o único que não utiliza carro oficial, ou qualquer outro benefício oferecido aos vereadores, sendo, assim, o mais econômico da casa legislativa, já tendo economizado mais de R$ 100 mil, o que demonstra a seriedade do meu trabalho em prol de Santo André, e não dos meus interesses.

Márcio Colombo,

vereador de Santo André