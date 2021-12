Sandy lança 'Universo Reduzido', single introspectivo e sensível

13/12/2021 | 20:53



Sandy acaba de lançar o single Universo Reduzido, o primeiro autoral de 2021, que traz uma pequena amostra dos sentimentos da cantora durante os últimos dois anos de pandemia. "Para mim, é a música mais cheia de significado, complexa e densa que eu já fiz", revela. "Ela traz algo de poder olhar para a vida com um olhar mais atento, de conseguir enxergar no meio do caos, mas também passa uma mensagem positiva de esperança".

Depois do EP 10:39 lançado em 2020, o novo single, que já estreia com clipe, é bastante introspectivo, emotivo e cheio de subjetividade. Vemos uma Sandy mostrando seus sentimentos acumulados em quase dois anos sem shows, sem contato com seu público, por conta das restrições impostas pela pandemia.

"Levei tudo muito a sério (com relação ao isolamento), para eu poder estar com as pessoas da minha família, a gente fez um pacto de que ia se preservar muito para estarmos todos com segurança", lembra. "O fato de poder estar com essas pessoas que eu amo me ajudou muito porque ficar longe do palco é difícil", continua a cantora, que faz shows com plateia desde os oito anos de idade.

Tudo isso é muito bem traduzido no clipe cheio de simbologias. Enquanto o cenário exterior parece firme, rígido, duro, nos encontramos com uma Sandy esbanjando sensibilidade e poesia, com movimentos leves. "Tudo mostra esse misto de sentimentos que vivemos nesse período. Como os sentimentos contraditórios de uma satisfação de, por exemplo, poder ter um contato maior com a família e ao, mesmo tempo, um desespero de não ter contato com o mundo, ou ainda, de não ter boas perspectivas", diz.

A pandemia atrasou seus planos. Em fevereiro de 2020, estava com turnê marcada depois do sucesso da série de shows com o irmão, Junior Lima, que circulou o país celebrando os 30 anos da dupla. E quando tudo parou, sua equipe suspendeu as futuras apresentações e também a produção do novo disco que já estava sendo pensado.

Com o arrefecimento da pandemia, ela já começa a se planejar para um futuro mais tranquilo. "Universo Reduzido vem para selar pouco isso e acho que vou me sentir pronta para falar de outras coisas", diz. Um novo álbum deve começar a ser produzido já no primeiro semestre do ano que vem para ser lançado em 2022. Já os shows só devem acontecer a partir do segundo semestre. "Respeitando todos os protocolos e um pouco mais", brinca.

A música, que começou a ser feita em janeiro deste ano, tem produção de Jason Tarver (direto da Espanha) e de Lucas Lima, marido de Sandy. A parceria aconteceu, como a maioria das relações dos últimos dois anos, por meio virtual. "A gente mandava para ele, que mandava de volta com as modificações", lembra. "Houve o cuidado em ter arranjos que, de certa forma, fossem esse complemento de toda simbologia pensada", complementa. "Essa música é meio que um desabafo e algumas pessoas para quem mostrei me agradeceram por poderem dar esse grito junto, o que mais posso querer?" "É bom poder dar meu grito e ver que isso reverbera", finaliza.