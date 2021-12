Ponte Preta oficializa Luis Fabiano como coordenador de futebol

13/12/2021 | 18:51



A semana começou com uma novidade para o torcedor pontepretano. Na tarde desta segunda-feira, o clube oficializou o ex-jogador Luis Fabiano, de 41 anos, como novo coordenador de futebol.

Revelado no estádio Moisés Lucarelli, Luis Fabiano será o principal elo entre elenco e o presidente Marco Antônio Eberlin, mas também poderá ajudar nas negociações. Afinal, foram 22 anos no mundo da bola.

"É uma nova função, mas acho que a experiência que obtive em 22 anos de carreira, trabalhando com vários profissionais, vai me ajudar bastante. Vou aprender bastante, mas também tenho muita coisa para passar a todos e espero poder ajudar da melhor maneira possível. Vou me doar ao máximo para fazer a Ponte voltar para onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão", disse Luis Fabiano.

Com passagens de destaque por São Paulo, Sevilla-ESP e seleção brasileira, Luis Fabiano anunciou a aposentadoria dos gramados na última sexta-feira. Ele não atuava desde 2017, quando deixou o Vasco. Entre 2017 e 2019, o ex-atacante esteve próximo de um acerto com a Ponte, mas que não aconteceu por conta de problemas físicos.