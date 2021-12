Com novas atrações, Epcot se prepara para se tornar o parque mais moderno da Disney World

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/12/2021 | 16:55



Se você já esteve no Epcot ou ao menos viu algumas fotos do parque da Disney World simbolizado pela bola prateada Spaceship Earth, prepare-se para conhecer um novo destino. Daqui até meados de 2023, durante a celebração dos 50 anos do complexo do Mickey, tudo mudará por lá, a começar pela maneira como o centro de lazer é dividido.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Hoje, são duas áreas: a World Showcase, onde ficam réplicas de pontos turísticos que representam 11 países, e a Future World, com atrações distribuídas em pavilhões fechados. A primeira se manterá (recheada de novidades), enquanto a segunda será desmembrada em World Discovery, World Celebration e World Nature.

Assim, serão quatro grandes espaços que têm tudo para posicionar o Epcot como o parque temático mais moderno de Orlando ao longo da celebração do jubileu da Disney World – confira aqui mais detalhes e curiosidades sobre a festa.

Novas atrações do Epcot

Confira as principais atrações abertas recentemente ou que sairão do forno em breve no Epcot, em Orlando.

Remy’s Ratatouille Adventure

Divulgação Remy’s Ratatouille Adventure

Na área dos países, por exemplo, foi inaugurado em 1º de outubro o divertido simulador Remy’s Ratatouille Adventure, importado da Disneyland Paris. Com a proposta de encolher as pessoas, que enfrentam diversos desafios correndo pelo chão da cozinha do chef Auguste Gusteau, ele fica no pavilhão da França.

La Crêperie de Paris

Outra novidade do pavilhão da França, pertinho do simulador Remy’s Ratatouille Adventure, é o restaurante La Crêperie de Paris. Nele, é possível provar crepes salgados e doces como se estivesse sentado à beira do Rio Sena.

Harmonious

O dia oficial do aniversário de 50 anos da Disney World, 1º de outubro de 2021, também foi marcado por outro lançamento no Epcot, mais especificamente no lago da World Showcase.

Trata-se do show noturno Harmonious, que traz canções de 240 artistas de todo o mundo (destaque para a parte do filme Viva – A Vida é uma Festa, com som de Luis Fonsi, um dos autores do hit Despacito) sincronizadas a cenas projetadas em displays flutuantes de LED. Fontes d’água, luzes, pirotecnia e lasers coreografados fazem parte do espetáculo, que é de encher os olhos e tem tudo para ser uma das atrações mais badaladas do centro de lazer nos próximos anos.

Space 220

Divulgação Space 220

O restaurante Space 220 (lê-se Space Two Twenty) foi aberto no pavilhão Mission: SPACE com a proposta de levar o visitante para a órbita da Terra por meio de um elevador virtual. Lá “em cima”, é possível ver o planeta à distância enquanto se prova pratos refinados, que começam em US$ 55, além de drinques coloridos e borbulhantes.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Até o fim de 2022, o Epcot ganhará sua primeira montanha-russa, com tema dos Guardiões da Galáxia. Experiência pioneira em Orlando inspirada em personagens da Marvel desde que a empresa do Mickey adquiriu a companhia, em 2009, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind funcionará no escuro e terá partida reversa e rotações em 360 graus para que o foco se volte a projeções exibidas em telões.

Para usar telefone e internet nos EUA, clique neste link e garanta seu chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias para ganhar até 10% de desconto.

Journey of Water

Outra novidade que será lançada até meados de 2023 no Epcot é Journey of Water, atração voltada para os fãs de Moana, sobretudo as crianças. Ainda sem data de estreia confirmada, ela permitirá ao visitante caminhar em uma área que terá a água como protagonista.