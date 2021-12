Sylvinho garante que arritmia cardíaca não atrapalhará trabalho no Corinthians

13/12/2021 | 16:32



O técnico Sylvinho está realizando alguns exames para definir o melhor tratamento à arritmia cardíaca da qual foi diagnosticado nesta reta final de temporada. Apesar do problema no coração, o treinador garantiu nesta segunda-feira que permanecerá trabalhando normalmente na próxima temporada.

Com o quadro clínico todo detalhado após novos exames, ele fez questão de esclarecer como será sua rotina daqui para frente no Corinthians. Tranquilo, garante que vai trabalhar normalmente em 2022 e que o problema já é antigo.

"Está tudo bem, é uma arritmia, sim, (detectada) em um exame de controle, mas está tudo sob controle", admitiu o treinador, à rádio Bandeirantes. "Imediatamente fiz todos os demais exames e veio a constatação de um coração saudável, bom, sem maiores problemas."

Apesar de tudo não passar de um susto, o problema será estudado na busca de uma solução. "Mas não me impede de trabalhar. Na última semana eu trabalhei. Vou realizar minhas férias, obviamente sempre em contato com o clube, com a diretoria e em busca desse nosso planejamento que já começou faz uns 10, 15, 20 dias. Absolutamente bem, tranquilo, saudável. Vamos corrigir isso aí com o tempo."

O clube trabalha na busca de cinco reforços pontuais, mas é possível que busque mais nomes. Paulinho deve ser confirmado nesta terça-feira, em coletiva da diretoria de futebol. Um lateral-esquerdo, um zagueiro e dois atacantes ainda estão na pauta.