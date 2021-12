Whindersson Nunes adia sessão de autógrafos após problemas de saúde

13/12/2021 | 16:11



Whindersson Nunes cancelou seus compromissos profissionais desta segunda-feira, dia 13. O humorista estaria presente em uma livraria no Piauí para uma sessão de autógrafos do livro Vivendo como um guerreiro, autobiografia escrita em parceria com Gabriel Chalita, mas após alguns problemas de saúde, o evento precisou ser adiado.

Segundo sua equipe, Whindersson está apresentando sintomas de intoxicação alimentar desde o último domingo, dia 12. Ele já está tomando os devidos cuidados e, em breve, uma nova data para o encontro deve ser anunciada.

A Non Stop e a editora Serena informam o adiamento da sessão de autógrafos do livro Vivendo como um guerreiro, de Whindersson Nunes, que seria realizada nesta segunda-feira, 13 de dezembro, na livraria Leitura Rio Poty, em Teresina (PI). Desde ontem, 12/12, o artista apresenta sintomas de intoxicação alimentar e está sob cuidados médicos. Uma nova data será anunciada em breve, disse um comunicado oficial, postado pelo artista nos Stories do Instagram.