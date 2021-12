Viih Tube revela que foi estuprada aos 16 anos de idade: Sou obrigada a conviver com o homem

13/12/2021 | 16:10



A autobiografia de Viih Tube está dando o que falar! Em um dos capítulos de Cancelada, a youtuber revelou que foi estuprada aos 16 anos de idade, e que precisa até hoje conviver com o agressor - que trabalha no mesmo ramo que ela.

Disse não diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo. A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece.

E continua:

Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios.