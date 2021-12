Giulia Be revela estar com Influenza: Muito ruim ter que ficar em casa doente

13/12/2021 | 16:10



Giulia Be preocupou seus fãs no último domingo, dia 12! A cantora revelou nos Stories do Instagram que passou o dia no hospital fazendo exames e descobriu que testou positivo para influenza, gripe causada pelo vírus de mesmo nome.

- Saindo do hospital. Me internei aqui hoje mais cedo para fazer uns exames porque eu estava com uns sintomas de gripe e está rolando uma epidemia de influenza no Rio de Janeiro. Muita gente aqui em São Paulo, gente que eu conheci, já está pegando. Eu testei positivo, estou com influenza, vou ficar sete dias em casa.

A artista então pediu para os seguidores tomarem a vacina contra a gripe, ressaltando a importância do ato.

- Já que eu tenho uma plataforma, queria tentar usar isso para pedir para todo mundo que estiver em casa e não tomou vacina contra a gripe, tomem a vacina, se cuidem, tomem vitamina c, cuidem da sua imunidade nesse momento. É muito ruim ter que ficar em casa doente, parado. Não sei nem o que vou fazer, eu não estou nem um pouco acostumada com isso.

Por fim, ainda no tópico saúde, a musa também pediu cuidado em relação ao coronavírus.

- Queria reiterar a importância de todos estarem vacinados contra a Covid-19 com as duas doses. Sim, as coisas já estão melhorando, coisas abrindo, voltando ao normal, mas isso não é motivo para descuidado. Ainda existem muitas pessoas que estão em risco, tem muita gente que ainda não se vacinou. Vai se vacinar, saúde não se brinca, finalizou.