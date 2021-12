Startups: N.OVO lança linha de frangos plant based; coxinha e nuggets são destaques

Da Redação

A N.OVO, startup que produz alimentos com base em plantas, acaba de lançar sua linha de frangos com cinco novas alternativas para a substituição da carne de origem animal.

Pioneira no Brasil ao produzir e oferecer um substituto para ovos, a foodtech N.OVO tem a missão de promover novos hábitos e mudanças positivas no planeta com produtos inclusivos e sustentáveis. Por isso, se dedica à criação de novas opções inovadoras, nutritivas e deliciosas, visando tornar-se uma linha completa com produtos feitos 100% com base em vegetais e mudar a maneira das pessoas se alimentarem.

A novidade da N.OVO conta com versões empanadas de filé de peito, empanadinhos (iguais aos ‘nuggets’) e coxinha, e outras duas para grelhar de filé de peito de frango em cubinhos. Todos são feitos a base de proteínas vegetais e ingredientes criteriosamente selecionados para serem únicos na categoria.

“Os frangos da N.OVO são uma versão evoluída das carnes com base em plantas já presentes no mercado. Utilizamos tecnologia distinta para a obtenção de texturas que mimetizam realmente as fibras, cor e sabor similares ao peito de frango”, explica Amanda Pinto, fundadora da N.OVO. “Nosso foco é criar produtos nutritivos, que sejam também prazerosos de comer, proporcionando um impacto positivo na vida das pessoas e seus hábitos alimentares.”

O lançamento faz parte da estratégia da empresa de ampliar sua oferta de alimentos. A N.OVO, que nasceu dentro da Mantiqueira, hoje é uma spin off do grupo e possui em seu portfólio com uma linha de substitutos vegetais para ovos em receitas e preparações como omelete e ovos mexidos, e também versões de maioneses à base de plantas, que tradicionalmente levam ovos na sua composição.

A cadeia produtiva de proteína animal é responsável pelo uso exacerbado de água, terras e altas emissões de gases de efeito estufa relacionados ao aquecimento global. Reduzir o consumo desses alimentos, substituindo-os por vegetais, ou trocando totalmente, é uma das formas mais efetivas de mitigar efeitos negativos nos hábitos de consumo ao meio ambiente.

Segundo dados da Campanha Segunda Sem Carne, o impacto gerado, ao trocar produtos de origem animal em apenas um dia, chega a reduzir a emissão de CO2 em 14kg, equivalente a 100 km rodados em um carro, e 3.400 litros de água, cerca de 26 banhos de 15 minutos.

Além do impacto positivo no planeta, uma alimentação centrada em vegetais favorece a prevenção de doenças crônicas e degenerativas, pois reduz o consumo de gorduras saturadas e colesterol, consequentemente diminuindo o risco de diabetes, infartos e/ou outras doenças cardiovasculares, e até alguns tipos de câncer.

Neste primeiro momento, apenas as três versões empanadas da N.OVO já estão disponíveis e poderão ser encontradas, no valor a partir de 25 reais, nas lojas físicas da Casa Santa Luzia, em São Paulo, e nas unidades da La Fruteria, no Rio de Janeiro. As versões para grelhado de filé de peito e cubinhos, chegam em breve nas gôndolas dos mercados. E ainda, no começo de 2022, chegará às grandes redes varejistas como, por exemplo, o Pão de Açúcar.