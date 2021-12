BMW: novos X3 M40i e X4 M40i, com 387cv, chegam ao Brasil

Da Redação

Com 387cv, os novos BMW X3 M40i e X4 M40i chegam ao país com visual atualizado. Ambos ficaram mais esportivos – e trazem em comum os faróis duplos a laser, a grade com o duplo rim integrado visualmente, o para-choque dianteiro com grandes entradas de ar e as rodas de 21 polegadas.

Enquanto o X3 tem um visual SAV tradicional, o X4 aposta no visual mais ousado, denominado SAC, ele apresenta caimento acentuado do teto, típico de carros Coupé, para aumentar ainda mais sua esportividade. As lanternas traseiras são de LED nos dois modelos e possuem design tridimensional, dando um visual futurista e esportivo, independente do estilo de carroceria.

BMW X3 M40i e X4 M40i são equipados com o BMW Live Cockpit Professional. Duas telas, de 12,3 polegadas de alta resolução, exibem as informações do veículo e do sistema de entretenimento – sendo esta última sensível ao toque e compatível com Apple Car Play e Android Auto.

O ar-condicionado de BMW X3 M40i e X4 M40i tem controle de temperatura automático com três zonas e o teto-solar é do tipo panorâmico. Além do porta-copos, o novo console central acomoda a alavanca seletora de marchas, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da multimídia, entre outros comandos do veículo.

BMW X3 M40i e X4 M40i: motorização

Debaixo do capô, BMW X3 M40i e X4 M40i usam o mesmo propulsor. Trata-se de um motor BMW M de seis cilindros em linha, 2.998cm³, TwinPower Turbo, que rende 387cv de potência (entre 5.800 e 6.500rpm) e 500Nm de torque máximo (entre 1.900 e 5.000rpm).

Além de serem os mais potentes, os novos modelos são, também, os mais carros rápidos produzidos no Brasil. Aceleram de 0 a 100km/h em 4,5s, e a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250km/h. A transmissão é automática de oito marchas, com aletas atrás do volante para trocas manuais. A tração integral por demanda.

BMW X3 M40i e X4 M40i : tecnologia

Versões topo de linha de seus respectivos modelos, BMW X3 M40i e X4 M40i são repletos de tudo que está disponível no quesito tecnologia e conectividade no mundo BMW. É o caso dos sistemas Driving Assistant, Parking Assistant Plus e Surround View, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

O Driving Assistant oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

O Parking Assistant Plus, por sua vez, permite estacionar o veículo automaticamente, realizando manobras com a máxima precisão e segurança, com a ajuda de câmeras e sensores externos, e da função Surround View, que exibe imagens do entorno do veículo, em tempo real, na tela do sistema de navegação.

Há ainda o BMW Gesture Control, que permite controlar diversas funcionalidades da central multimídia fazendo gestos com as mãos, tanto do motorista quanto do passageiro, BMW Head-up display colorido, que exibe todas as informações necessárias em uma tela na linha de visão do motorista, nada de desviar o olhar do caminho à frente e sistema de som premium da renomada Harman Kardon com 16 alto-falantes e 464W de potência.

Também de série, o BMW ConnectedDrive é um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em smartphones – conectado à internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge, como reservas de hotéis e recomendações sobre restaurantes e Chamada de Emergência Inteligente.

Com o My BMW App, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, ligar as buzinas e acionar a ventilação do carro.

Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível do tanque de combustível ou a autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control como fluído de freio ou óleo do motor, e ainda, receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

BMW X3 M40i e X4 M40i também são equipados com o Intelligent Personal Assistant (IPA) e o Caring Car. Enquanto um permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural e permite ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas, o outro transforma o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz.

BMW X3 M40i e X4 M40i já estão em pré-venda e chegam nas concessionárias BMW do Brasil em fevereiro de 2022 com preço sugerido de R$ 580.950 e R$ 603.950, respectivamente.