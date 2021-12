'Sou um otário por me deixar levar', diz Jô, atacante do Corinthians, após sumiço

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



13/12/2021 | 15:19



João Alves de Assis Silva, ou simplesmente Jô, atacante do Corithians, teria sumido durante três dias após o fim do Brasileirão, no qual o Timão ficou na quinta colocação e com vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores.



Depois do sumiço, o jogador postou, em uma de suas redes sociais, um texto pedindo desculpas à mulher, deixando a enteder que o casamento havia chegado ao fim “Eu Jô, errei com minha família mas uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso peço que não ataquem a ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar. Vou seguir a minha vida da minha maneira, só que agora sozinho.”

Logo depois o atleta apagou a postagem.