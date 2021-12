Festa de aniversário de Larissa Manoela não permitia uso de celulares: Só memórias

13/12/2021 | 15:10



Larissa Manoela completará 21 anos de idade no próximo dia 28, mas já antecipou a comemoração. A atriz usou os Stories do Instagram, no último domingo, dia 12 para compartilhar os detalhes de sua festa. Segundo ela, não foi permitido o uso de celulares durante o evento, sendo os registros feitos através de câmeras analógicas e uma cabine de foto. Apesar da aglomeração de amigos, a anfitriã garantiu que seguiu medidas de segurança sanitária, pedindo carteira de vacinação e teste negativo para Covid-19.

Para acompanhar o texto, Larissa exibiu um look despojado composto por um top e um shortinho jeans, com direito a muito brilho.

Aos que estavam especulando... sim! Resolvi comemorar o fato de termos sobrevivido a esse ano. Eu amo fazer festas mesmo que antecipadas de aniversário e tinha esperança que em 2021 eu pudesse comemorar. Aconteceu! E esse foi um único registro feito pelo meu celular porque ele era o único presente. De resto talvez a gente só veja em 2050 porque as fotos foram analógicas. Teve teste de PCR, carteira de vacinação obrigatória, celulares confiscados, convidados perfeitos e muita alegria! Gratidão pelos momentos e pela vida!

Em seguida, completou:

Tinha cabine de foto além da analógica para conseguir ter algum registro físico da noite. De resto só memórias.

Festas à parte, a atriz possui a carreira consolidada e já está confirmada como protagonista de Além da Ilusão, nova novela das seis da TV Globo. Além de aguardar o lançamento, no próximo dia 26, do filme de comédia romântica, Lulli.