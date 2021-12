Viih Tube ganha anel de compromisso de Lipe Ribero e revela sobre fim de namoro com Bruno Magri: Fui corna

13/12/2021 | 15:10



Será que está rolando? Viih Tube ganhou nada mais, nada menos que um anel de compromisso de Lipe Ribeiro na madrugada do último domingo, dia 12, durante um show do Dennis DJ, que aconteceu na Arena Estaiada, em São Paulo.

O ex-fazendeiro compartilhou no seu perfil do Instagram o momento em que presenteou a amada com um anel vermelho, que tinha um formado de coração.

A gente é maluco, escreveu Lipe na legenda da publicação.

Lembrando que os curtiram a Farofa da Gkay juntinhos e, inclusive, postaram vídeos deitados em uma cama.

E nesta segunda-feira, dia 13, Viih resolveu contar para os seus seguidores o real motivo de ter terminado o relacionamento, que durou três anos, com Bruno Magri.

A ex-BBB falou que foi traída pelo influenciador antes de entrar para o reality e esse foi um dos motivos para a relação ter um ponto final.

- Vamos lá, eu sinto que eu estou tão feliz com você e que estou sendo a versão mais real possível, então não vou fazer a pêssega e fingir que não estou vendo, porque estou vendo tudo. Eu sabia sim da traição, foi sim um dos motivos do término, mas escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui tão cancelada na internet e jamais desejaria isso para o Bruno, começou a falar.

- Então mesmo sendo corna, não ia fazer isso. O término realmente foi muito de boa, , não menti para vocês. Não teve briga, xingamento, gritaria, não teve ódio, nada, eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais, eu nunca mais ia ser a mesma, estava tudo estranho, e decidimos terminar.

- Eu sei que contei pra vocês que não encaixávamos mais, e é real. Claro que a traição desencadeou isso em mim, mas perdoei ele e terminamos. E o perdão, quando eu digo, é pela libertação. Eu me perdoei por ter passado por isso, perdoei ele e terminamos. E o perdão, quando eu digo, é pela libertação. Eu me perdoei por ter passado por isso, perdoei ele, para só seguirmos em paz. Só que agora está aparecendo mais coisas, e eu não quero saber, finalizou.

E, no Twitter, ela ainda resolveu brincar com a situação e escreveu:

E quem nunca foi, um dia vai! Agora vocês já sabem que sou uma piranha corna e está tudo bem, um animal sem chifres é um animal indefeso.