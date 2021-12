Ministros de Finanças e chefes de BCs do G7 discutiram cadeias de suprimentos

13/12/2021 | 14:11



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que a secretária do órgão, Janet Yellen, participou nesta segunda-feira, 13, de uma reunião entre ministros de Finanças e presidente de bancos centrais do Grupo dos Sete (G7), em que foram discutidas a importância de acelerar a vacinação global contra o coronavírus e a resiliência das cadeias globais de suprimentos.

Em nota à imprensa, o Tesouro norte-americano disse que as autoridades também abordaram as implicações macroeconômicas das mudanças climáticas, e um trabalho técnico do G7 buscará entender melhor ações de mitigação contra essas dinâmicas.