Natal PlayStation traz ofertas de jogos clássicos e lançamentos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/12/2021 | 13:55



A promoção de Natal PlayStation chega com ofertas de títulos clássicos e lançamentos para PlayStation 4 e PlayStation 5. Os usuários podem aproveitá-las por meio da loja virtual da empresa e em varejistas selecionados. Os descontos são válidos até 30 de dezembro – ou enquanto durarem os estoques.

Entre as ofertas do Natal PlayStation, estão jogos populares, como The Last of Us Part II e Days Gone, que podem ser adquiridos com até 40% de desconto. Já na seção de últimos lançamentos, é possível encontrar games a exemplo de Returnal, Ghost of Tsushima Versão do Diretor e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão com abatimentos que podem chegar a 33%.

Essa também é uma boa oportunidade para aproveitar os games da linha PlayStation Hits, uma seleção de jogos consagrados que estão com até 30% de desconto.