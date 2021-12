Ana Maria Braga revela que o neto, Varuna, foi batizado: Que dia especial!

13/12/2021 | 13:10



Ana Maria Braga costuma ser bastante discreta em relação à sua vida pessoal e seus familiares. Apesar disso, na manhã desta segunda-feira, dia 13, a apresentadora comentou brevemente no Mais Você sobre o batizado de seu neto mais novo, Varuna.

O momento ocorreu no último domingo, dia 12, e também foi compartilhado pela cozinheira nas redes sociais. Através do Instagram, ela publicou alguns registros do momento, surgindo ao lado da filha, Mariana Maffeis e do genro, Badarik González, pais de Varuna, além do caçula Pedro Maffei. Na legenda, ela escreveu:

Varuna batizado. Que dia especial!

Pelas imagens, é possível perceber que a cerimônia de batismo ocorreu em uma chácara com piscina, onde foram armadas tendas para receber os poucos convidados presentes, como a jornalista Cinthia Dalpino.