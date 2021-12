Natal em Londres: cidade já está iluminada para as festas de fim de ano

Redação

Do Rota de Férias



13/12/2021 | 12:55



O Natal em Londres costuma ser celebrado com direito a iluminação e enfeites especiais em diversas ruas, sobretudo nas áreas mais turísticas. Neste ano, quem está chamando atenção é a região de West End, que ganhou mais de um milhão de lâmpadas LED para dar vida ao que vem sendo chamado de a maior instalação de luzes de Natal do mundo.

Para quem pretende passar as festas de fim de ano na capital inglesa, locais como Soho, Belgravia, Covent Garden, Carnaby Street e Guildhall merecem entrar no roteiro. Todos eles permanecerão decorados até o início de janeiro.

Natal em Londres

Confira as principais instalações de Natal em Londres para curtir as festas de fim de ano.

Luzes de Natal do Soho

As luzes de Natal do Soho deste ano foram projetadas pelas crianças da escola primária de Soho Parish. Quem passa pela região se depara com bonecos de neve, renas, bolas e estrelas natalinas. A ideia é que novos painéis iluminados sejam adicionados a cada ano na região.

Para conferir todos os detalhes, baixe o roteiro natalino pela região aqui. Use também o celular para escanear os QR Codes de cada instalação e conferir os detalhes.

Belgravia e o país das maravilhas

O bairro de Belgravia, no centro de Londres, fica iluminado e costuma ganhar lindas decorações de Natal. Quem passar por lá neste ano encontrará um país das maravilhas repleto de luzes brancas em locais como Motcomb Street, Elizabeth Street, Pimlico Road, Eccleston Yards e Halkin Arcade.

Covent Garden com espírito de Natal

Covent Garden, um dos locais mais turísticos de Londres. foi decorado com mais de 115 mil luzes cintilantes, que se espalham pelas ruas históricas e a Piazza. A icônica árvore de Natal britânica de 16 metros também está lá, adornada com 30 mil luzes. Vale a pena também conferir, no Market Building, os adoronos, os galhos e as bolas espelhadas.

A novidade neste ano na região são os quebra-nozes imensos instalados na Royal Opera House Arcade, bem como um impressionante arco floral festivo da Maison de Fleurs. Ele marca a entrada do Apple Market, local para comprar artesanato e presentes de Natal em Londres.

Caleidoscópio de borboletas em Carnaby Street

O telão de luz deste ano na Carnaby Street apresenta mais de 600 borboletas 3D e 2D cintilantes, todas elas decoradas com asas reflexivas e padrões de neon brilhantes. A instalação destaca ainda representações metafóricas da vida das borboletas, exemplificando o renascimento espiritual, a transformação, a mudança, a esperança e a vida.

Aurora boreal em Guildhall

É possível viver a magia da aurora boreal em Londres, gratuitamente, com a exposição de luzes “Borealis”, do renomado artista Dan Acher, no pátio externo do Guildhall. A instalação recria as luzes do norte nos céus da capital, junto ao Guildhall Yard da City of London Corporation, durante o mês de dezembro.

Os ingressos antecipados estão esgotados, mas novos tíquetes são disponibilizados todas as noites. Este é um dos lugares mais imperdíveis para celebrar o Natal em Londres.