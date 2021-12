Seis meses no Brasil: descubra os conteúdos mais assistidos na HBO Max

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/12/2021 | 12:55



Há seis meses no Brasil, já é possível apontar os conteúdos mais assistidos na HBO Max. A plataforma de streaming decidiu fazer essa análise para conhecer melhor o comportamento de consumo da audiência nacional e, assim, passar a oferecer mais títulos adequados a ela. O top 5 entre todo o catálogo, por exemplo, é composto por quatro filmes e uma série. São eles: Space Jam: Um Novo Legado, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Game of Thrones e Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Direto do Universo DC, o herói melhor recebido pelo Brasil foi a Mulher Maravilha, cujo filme Mulher-Maravilha 1984 está entre os cinco longas-metragens mais assistidos da plataforma. Para os pequenos, as produções mais procuradas na HBO Max foram as animações Tom & Jerry: O Filme e SCOOBY! O Filme.

Já entre as séries, depois de Game of Thrones, os conteúdos mais assistidos na HBO Max foram Rick and Morty, Friends, The Big Bang Theory e Gossip Girl. É válido destacar também que o público brasileiro tem preferência por produções com certo apelo nostálgico. Não à toa, o especial Friends: The Reunion também foi um dos títulos mais consumidos no primeiro semestre.

Como o Brasil é o país do futebol, as transmissões ao vivo das partidas da UEFA Champions League, o maior campeonato europeu que continua em 2022, também estão entre os conteúdos mais assistidos. Os quatros jogos mais vistos até agora foram com Paris Saint-Germain: dois deles contra o Manchester City, outro enfrentando os alemães do RB Leipzig, e ainda um contra os belgas do Club Brugge.

E quando o assunto é produções locais originais, a série Sandy + Chef, que estreou em novembro, é o título brasileiro com maior sucesso de exibição.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Quem quiser conferir os conteúdos mais assistidos na HBO Max e muito mais, a plataforma está com uma promoção em comemoração aos seis meses de estreia. Até 9 de janeiro de 2022, o plano anual estará disponível com desconto de 50%. Para assinar e ter mais informações sobre a oferta e os provedores participantes, basta acessar o site oficial.