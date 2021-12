Estado lança livro sobre ação no Vale do Ribeira

Da Redação



13/12/2021 | 12:30



O governo de São Paulo lança hoje, a partir das 18h,no Palácio dos Bandeirantes, o livro “Vale do Futuro”, que fala sobre os dois anos do programa e sua aplicação no Vale do Ribeira, região que registra o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado.

Participam da cerimônia na Sala São Paulo o governador João Doria (PSDB), o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), os secretários de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, o deputado federal Samuel Moreira e o presidente do Codivar (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul), Dinamerico Gonçalves Peroni, que também é prefeito de Itariri.

“Em dois anos, foram investidos, por meio da iniciativa, mais de R$ 1 bilhão no Vale do Ribeira, beneficiando 366 mil habitantes que vivem em 22 municípios da região”, explica o chefe da pasta de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que, assim como Patricia Ellen, assina um dos prefácios da publicação. A obra ainda traz de João Doria, do coordenador-geral do “Vale do Futuro”, Marco Aurélio Gomes, e do coordenador-regional da iniciativa, Ezigomar Pessoa.

São mais de 70 os projetos em andamento ou entregues no Vale do Ribeira por meio do “Vale do Futuro”, em três fases: entrega imediata, entrega para 2022 e entrega para 2030. Em fase inicial, o “Vale do Futuro” impactou positivamente o IPDM (Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal) nos setores Riqueza, Longevidade e Escolaridade; colocou em funcionamento nove creches e 37 escolas, gerou 19,6 mil empregos e regularizou 2,5 mil propriedades urbanas e rurais.