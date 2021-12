Bolsonaro cancela participação em evento no Paraguai por condições meteorológicas

13/12/2021 | 12:24



O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da construção da terceira ponte para ligar Brasil e Paraguai, informou nesta segunda-feira, 13, o governo. O evento teve início pela manhã em Capitán Carmelo Peralta, no Paraguai, com a participação do presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez.

De acordo com o Planalto, a agenda foi cancelada devido ao mau tempo em Bonito (MS). A equipe de Bolsonaro chegou a estudar um pouso em Campo Grande (MS) para posteriormente pegar um helicóptero para Carmelo Peralta, mas desistiu.

A ponte sobre o Rio Paraguai para ligar Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) a Capitán Carmelo Peralta (Paraguai) é uma das principais obras da chamada Rota Bioceânica, uma grande obra de 2.396 quilômetros que pretende ligar os portos de Santos, no Oceano Atlântico, aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, no Oceano Pacífico.

Com custo de aproximadamente R$ 575 milhões financiado pela margem paraguaia da Itaipu Binacional, a ponte terá 625 metros de extensão, com duas pistas de rolagem de veículos e mais duas para pedestres e ciclistas.

A construção será feita pelas empresas Tecnoedill Constructora S.A, Cidade Ltda e Paulitec Construções e deve ser entregue até 2024.