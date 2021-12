Anitta foge de encontro com Ludmilla em festa

13/12/2021 | 12:10



De rápida passagem pelo Brasil, Anitta teve um fim de semana pra lá de agitado, que começou com ela fugindo de Ludmilla, seu desafeto. Segundo a colunista Fábia Oliveira, as duas estiveram na sexta-feira, dia 10, em um evento fechado em São Paulo.

A ocasião contou com um pocket show de Ludmilla apenas para os convidados vips. Anitta era uma das convidadas da noite, no entanto, só começou a badalar após a apresentação de Ludmilla.

Rompidas desde 2019 por conta da autoria de Onda Diferente, as duas não se esbarraram durante o evento. O staff da Poderosa se informou de quando o show de Ludmilla terminava para que Anitta pudesse chegar ao evento bem tranquila.

Por lá, aliás, ela encontrou com Bruno Montaleone, apontado como mais um affair recente da vida dela.

Os dois teriam passado a noite conversando ao pé do ouvido, mas não ficaram juntos. Na noite anterior, Anitta já havia sido vista jantando com Arrascaeta em uma churrascaria no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, outro que vem sendo apontado como seu affair.

Beijo triplo

Mas ela não para não! Já no sábado, dia 11, Anitta esteve em Natal para um show no Carnatal. A apresentação foi tão animada que teve até beijo triplo com um casal que acompanhava a apresentação direto da Pipoca!

- Vi um fã gato no meio do público. Ele disse que era casado. O marido também era gato. Deu tudo certo, disse ela após o beijo, que viralizou nas redes sociais.

O casal foi chamado para subir ao trio elétrico e o beijo triplo rolou deixando a plateia ainda mais empolgada.

Boa ação

Ela ainda mostrou que dá tempo de curtir e também ter responsabilidade social! No sábado, dia 11, Whindersson Nunes elogiou publicamente a cantora por ajudá-lo em uma ação para atender os moradores desabrigados no sul da Bahia, que sofreram com as inundações causadas após quatro dias de chuvas fortes na região.

Whindersson tentou mobilizar algumas pessoas influentes e Anitta mandou um helicóptero para atender as demandas:

Anitta com duas ligações ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato para me buscar em festinha e, na hora de pedir a merda de um helicóptero, faz de conta que não entende a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado, Anitta. De coração.