Juliette Freire participa de show com Alok

13/12/2021 | 11:21



A apresentação de Alok no Rio de Janeiro no último sábado, dia 11, ganhou uma participação especial. A vencedora do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire, esteve ao lado de um dos DJs mais famosos do mundo.

Em uma série de stories no Instagram, a paraibana contou como tudo aconteceu. "Estava tendo esse show perto do lugar onde moro aí mandei uma mensagem para o Alok dizendo que queria ver o show dele. Ele disse: 'agora!'. E me deu uma assistência e tal. E aí o desfecho vocês viram. Nunca que eu imaginei que ia parar em um show, que eu ia subir em um palco, ver aquela multidão com Alok e Jorge e Mateus. Meu Deus!", disse.

Juliette também publicou uma foto no camarim de Alok e da dupla sertaneja. Também no Instagram, o DJ postou uma série de fotos nas quais parece ao lado de Juliette no palco. "Que vibe incrível RJ! Foi um prazer te receber, Juliette. Será que vem aí?", escreveu na legenda das imagens.