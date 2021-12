Cruzeiro anuncia chegadas do goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e do zagueiro Sidnei

13/12/2021 | 11:17



O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, duas contratações para a temporada 2022: o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, e o zagueiro Sidnei, que estava no futebol espanhol. O clube mineiro ainda convive com o impedimento de registrar novos contratos, por causa de uma punição da Fifa, mas prevê resolver a situação até o final deste mês.

Com 40 anos, Jailson estava livre no mercado, pois não renovou com o Palmeiras. O vínculo do atleta com o Cruzeiro deve ser, a princípio, de um ano. Ele trabalhou no clube paulista com o diretor de futebol Alexandre Mattos, responsável por gerenciar as negociações do time celeste para 2022. O jogador é considerado um reforço dentro de campo e importante também fora dele, por ser líder e agregador.

No Palmeiras desde 2014, o goleiro disputou 104 jogos e conquistou sete títulos: duas Copas do Brasil (2015 e 2020), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018) e duas Copas Libertadores (2020 e 2021), além de um Campeonato Paulista (2020).

"O goleiro Jailson é a prova viva de que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Contratado pelo Palmeiras em 2014, aos 33 anos de idade e em momento de reconstrução na história alviverde, marcou época no Maior Campeão do Brasil e se despede em dezembro de 2021, por decisão do clube, eternizado como o 'Jailsão da Massa' da torcida que canta e vibra. Declaradamente torcedor palestrino, acumulou uma coleção invejável de títulos pelo clube do coração", disse o Palmeiras, em nota publicada no site oficial.

Na visão do Cruzeiro, o elenco precisa de um goleiro que possa substituir Fábio à altura ao longo da temporada. Esse foi um problema que o time celeste viveu em alguns jogos quando o camisa 1 não estava à disposição, especialmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

NA ZAGA - Além de Jailson, o Cruzeiro segue reforçando o seu setor defensivo. Trata-se do zagueiro Sidnei, de 32 anos, ex-Betis, da Espanha. O atleta, revelado pelo Internacional, deixou o clube de Sevilha em agosto deste ano e teve o seu nome aprovado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que deseja uma zaga mais experiente para 2022.

O jogador passou a seguir, recentemente, o perfil do Cruzeiro nas redes sociais. Com a chegada de Sidnei, o clube mineiro fica com seis zagueiros no elenco. Três deles são experientes: Maicon, Eduardo Brock, Ramon. Paulo e Weverton, revelados na base do clube, também são opções do setor, além da possibilidade de acerto com Mateus Silva, que está de saída do Ituano.