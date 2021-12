Lexa brilha em vestido de dez mil reais e seis mil cristais para se apresentar com a mãe em ensaio de escola de samba

13/12/2021 | 11:10



O talento é de família! Lexa apareceu no ensaio da Unidos da Tijuca muito bem acompanhada: com a mãe, Darlin Ferrattry. As duas se apresentaram, pela primeira vez, como rainhas de bateria na tradicional Feijoada Nota 10, que rolou na quadra da escola de samba no último domingo, dia 12, no Rio de Janeiro. E detalhe: mãe e filha exibiram looks bafônicos!

A cantora apareceu com o figurino todo dourado, borbado à mão, com seis mil cristais. O valor? Dez mil reais! Quem pode, pode, não é mesmo? Já Darlin não ficou muito atrás! A empresária usou um look avaliado em 17 mil reais, com sete mil pedras de cristais Swarovski, na cor verde, idealizado por seu stylist, Pedro Agah. O encontro rolou porque a Unidos da Tijuca, escola que a cantora brilha à frente dos ritmistas, convidou a bateria do Império Serrano, que tem Darlin como rainha de bateria. Fofas, né?!