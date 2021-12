Miss Brasil desabafa após perder Miss Universo 2021: - Dei o meu máximo

13/12/2021 | 10:11



Logo depois da Miss índia, Harnaaz Kaur Sandhu, levar a coroa do Miss Universo 2021, a cearense Teresa Santos, representante do Brasil no concurso, usou as redes sociais para falar sobre o resultado da competição, que rolou no último domingo, dia 12, em Israel.

- Estou muito tranquila, minha consciência está totalmente tranquila, eu sei que eu dei o meu máximo, que eu fiz tudo e mais um pouco para conseguir dar o meu melhor. Não só eu, mas a minha equipe também. Imprevistos acontecem, nem tudo acontece da forma que a gente quer. Acho mais importante é você ser grato, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você planejou, do jeito que você esperava e é isso que quero. Independente das suposições que vão fazer, o motivo, de que foi isso, foi aquilo, eu só quero dizer a vocês que a visão de quem está de fora é completamente diferente de quem está de dentro. Eu tenho muita confiança, tenho muita tranquilidade de que fiz um trabalho impecável antes, durante e após o confinamento, disse nos Stories.

Teresa foi eliminada super cedo na competição e foi desclassificada logo na primeira seletiva do Top 16, em que entraram para o grupo Aruba, Colômbia, França, Grã Bretanha, Índia, Japão, Panamá, Paraguai, Filipinas, Porto Rico, Singapura, África do Sul, Bahamas, Estados Unidos, Venezuela e Vietnã. Dentre os jurados, tivemos uma brasileira, a modelo Adriana Lima. Por fim, a coroa foi disputada por Índia, Paraguai e África do Sul, mas quem levou a melhor foi Harnaaz Kaur Sandhu.